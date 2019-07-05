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HBO и Netflix дали площадку актрисам старше 40 лет – Патриция Кларксон

от Telekritika
От Telekritika 96
Главная Кино HBO и Netflix дали площадку актрисам старше 40 лет – Патриция Кларксон

Дискуссия об эйджизме в Голливуде приняла неожиданный оборот. Во время Международного кинофестиваля в Карловых Варах звезда «Острых предметов» Патриция Кларксон выразила мнение, что стриминговые сервисы дают долгожданную работу актрисам старшего поколения.

Актриса отдала должное VOD-сервисам, включая HBO, в сериале которого «Острые предметы» она сыграла одну из главных ролей.

«Нынешние стриминговые сервисы Netflix, HBO, Amazon и Warner хороши для женщин, – заявила Кларксон. – Они собственноручно подняли [в индустрии] женщин, которым больше 40, 50 или 60 лет. Это дало им яркое, сложное и творческое поле, в котором можно работать».

Актриса пояснила: «Сейчас в Голливуде происходит глубокий и важный сдвиг. Люди понимают, что женщины тоже могут приносить деньги [фильму], и что мы действительно хорошо выглядим – в любом возрасте. Теперь продюсеры и боссы студий хотят работать с женщинами».

Она добавила: «Я думаю, что сейчас это стало приоритетом, в то время как раньше было скорее исключением из правил, которые задают важные и властные мужчины в Голливуде».

Напомним, что в секции East of the West кинофестиваля участвует и украинский фильм – роуд-муви с Ирмой Витовской «Мои мысли тихие».

Ранее мы сообщали, что 1+1 media организует программу стажировок для людей 50+, которая называется #забутипровік.

Фото: Getty Images

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