HBO и Netflix дали площадку актрисам старше 40 лет – Патриция Кларксон

Актриса отдала должное VOD-сервисам, включая HBO, в сериале которого «Острые предметы» она сыграла одну из главных ролей.

«Нынешние стриминговые сервисы Netflix, HBO, Amazon и Warner хороши для женщин, – заявила Кларксон. – Они собственноручно подняли [в индустрии] женщин, которым больше 40, 50 или 60 лет. Это дало им яркое, сложное и творческое поле, в котором можно работать».

Актриса пояснила: «Сейчас в Голливуде происходит глубокий и важный сдвиг. Люди понимают, что женщины тоже могут приносить деньги [фильму], и что мы действительно хорошо выглядим – в любом возрасте. Теперь продюсеры и боссы студий хотят работать с женщинами».

Она добавила: «Я думаю, что сейчас это стало приоритетом, в то время как раньше было скорее исключением из правил, которые задают важные и властные мужчины в Голливуде».

Напомним, что в секции East of the West кинофестиваля участвует и украинский фильм – роуд-муви с Ирмой Витовской «Мои мысли тихие».

Ранее мы сообщали, что 1+1 media организует программу стажировок для людей 50+, которая называется #забутипровік.

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