🦊 Fox Searchlight выпустит новый фильм Уэса Андерсона

«Французский диспетчер» расскажет о французском отделении американского журнала в 50-е годы XX века. К сотрудничеству с Андерсоном вернутся Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Оуэн Уилсон. Также в касте заявлены Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Джеффри Райт, Леа Сейду, Матье Амальрик, Эдриен Броуди, Фрэнсис Макдорманд и др.

Fox Searchlight уже не первый раз работают с Андерсоном, выпустив четыре его последних фильмов, за исключением «Королевства полной луны». Вместе с «фоксами» сотрудничество с постановщиком в шестой раз продолжат Indian Paintbrush.

«Мы рады вернуться в выверено точный и совершенно оригинальный мир Уэса Андерсона», – заявили Стив Джилула и Нэнси Атли, председатели Fox Searchlight Pictures.

Фильм выйдет на экраны в 2020 году.

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