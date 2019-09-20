КиноНовости

🦊 Fox Searchlight выпустит новый фильм Уэса Андерсона

от Telekritika
От Telekritika 327
Главная Кино 🦊 Fox Searchlight выпустит новый фильм Уэса Андерсона

Следующую картину Уэса Андерсона под названием «Французский диcпетчер» взяла под свое крыло дочерняя компания FOX – Fox Searchlight.

«Французский диспетчер» расскажет о французском отделении американского журнала в 50-е годы XX века. К сотрудничеству с Андерсоном вернутся Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Оуэн Уилсон. Также в касте заявлены Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Джеффри Райт, Леа Сейду, Матье Амальрик, Эдриен Броуди, Фрэнсис Макдорманд и др.

Fox Searchlight уже не первый раз работают с Андерсоном, выпустив четыре его последних фильмов, за исключением «Королевства полной луны». Вместе с «фоксами» сотрудничество с постановщиком в шестой раз продолжат Indian Paintbrush.

«Мы рады вернуться в выверено точный и совершенно оригинальный мир Уэса Андерсона», – заявили Стив Джилула и Нэнси Атли, председатели Fox Searchlight Pictures.

Фильм выйдет на экраны в 2020 году.

Ранее «Телекритика» сообщала, что Paramount Comedy покажет лучшие эпизоды сериала «Друзья»

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Ксеноморфы на кабельном: «Чужой» может стать сериалом

05.07.2018

Рекламный холдинг Dentsu Aegis отказался от PR-агентства

29.01.2019

Netflix надеется покорить кинотеатры

23.04.2018

Стала известна дата премьеры в Украине шестой части...

05.02.2018

▶ Появился трейлер документального фильма об украинцах в...

13.06.2019

Чернобыль получит новое лицо

10.09.2019

7 странных, но беспроигрышных стратегий для продвижения фильма

07.02.2018

Я – это ты, только сильнее: тизер 3...

23.07.2018

?Победительница «Голосу країни 9» отправится с Даном Баланом...

26.04.2019

Почему «Звездные войны» стали великим фильмом

12.12.2017