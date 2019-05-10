🦊 Fox отмечает независимость с шестью новыми сериалами
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🦊 Fox отмечает независимость с шестью новыми сериалами

от Telekritika
От Telekritika 138
Главная Кино 🦊 Fox отмечает независимость с шестью новыми сериалами

19 марта Fox Corporation официально отделилась от 21st Century Fox и теперь занимается созданием нового телевизионного контента, который не отошел Disney.

Fox планирует запустить в производство четыре драматических и два комедийных сериала: Deputy, Next, Prodigal Son, The Great North, Outmatched и драму, основанную на австралийском сериале Sisters. Причем права на три из них будут принадлежать 20th Century Fox, ныне подчиненной «Мышиному дому».

Новый The Fox Entertainment выступит сопродюсером всех шести шоу:

  • Deputy станет современной полицейской драмой о помощнике шерифа, которого, скорее всего, сыграет Стивен Дорф, напарник Махершалы Али в последнем сезоне «Настоящего детектива». Сценарий напишет Уил Бил («Аквамен»), который выступит шоураннером вместе с Дэвидом Эйром («Отряд самоубийц», «Патруль») и Крисом Лонгом.
  • Next – триллер о мошенническом ИИ, который исследует, как технология трансформирует культуру не всегда понятными путями. К слову, новый гендиректор The Fox Entertainment Чарли Колльер назвал этот проект своим любимчиком. Мэнни Кото («24 часа») напишет сценарий, а в каст уже записался Джон Слэттери aka Говард Старк из «Мстителей: Финал».
  • Prodigal Son (досл. «Блудный сын») пойдет по следам серийного убийцы вместе с психологом-криминалистом, а по совместительству сыном маньяка. «Новый взгляд на криминальный жанр» покажут сценаристы Крис Федак и Сэм Склейвер, которые ранее работали на сериалом «Хитрость».
  • Неназванная драма Вайсман и Катимса будет основана на австралийском сериале «Сестры» Endemol Shine. Сюжет повествует о девушке, которая обнаружила, что ее отец использовал свою сперму для зачатия более 100 детей, среди которых ее новообретенные сестры. В ролях Бриттани Сноу («Идеальный голос»), Эмили Осмент («Ханна Монтана»), Мегалин Эчикунвоке («Сверхъестественное») и Тимоти Хаттон («Джек Райан»).
🦊 Fox отмечает независимость с шестью новыми сериалами

«Закусочная Боба». Фото: FOX

  • The Great North – анимационная комедия, которую создали еще прошлой осенью Лорен Бушар, Венди и Лиззи Молинье, Минти Льюис, авторы «Закусочной Боба». Новый сериал расскажет о приключения семьи Тобин на Аляске. Одинокий отец лихо управляется с большой семьей, пока мечты о славе уводят его старшую дочь в гламурный мир местного торгового центра. Озвучат героев Ник Офферман, Дженни Слэйт, Меган МьюллалиПол Раст, Апарна Нанчерла, Уилл Форте и Дульсе Слоан.
  • Комедия Outmatched расскажет о семье «синих воротничков» из Южного Джерси, пытающейся вырастить четырех детей, трое из которых – сертифицированные гении. В сериале сыграет певица Тиша Кэмпбелл-Мартин, которая уже снималась у Fox в ситкоме «Мартин».

Новые шоу пополнят ряды уже транслируемых Fox сериалов: «911», «Империя», «Резидент», «Закусочная Боба», «Гриффины» и «Последний настоящий мужчина».

Напомним, с 19 марта 2019 года 21st Century Fox и Fox Corporation стали отдельными, публично торгуемыми компаниями в связи с покупкой первых корпорацией The Walt Disney Company.

Также, Disney определились с датами выхода фильмов по вселенным «Людей Икс» и «Аватар».

Фото: FOX

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