📈 Финал «Игры престолов» (предсказуемо) установил рекорд по просмотрам
КиноНовостиСериалы

📈 Финал «Игры престолов» (предсказуемо) установил рекорд по просмотрам

от Telekritika
От Telekritika 208
Главная Кино 📈 Финал «Игры престолов» (предсказуемо) установил рекорд по просмотрам

Последняя серия 8 сезона заработала наивысший рейтинг среди всех шоу канала HBO.

6 серия 8 сезона хитового сериала «Игра престолов» во время первоначального эфира собрала 13,6 млн зрителей. Вместе с повторными просмотрами это принесло эпизоду 19,3 млн просмотров – топовый показатель не только за всю историю «Игры престолов», но и среди всех сериалов HBO (что, впрочем, предсказуемо). Предыдущий рекорд установило шоу «Клан Сопрано» задолго до эпохи стриминга – премьера 4 сезона криминально-семейной драмы в 2002 году собрала 13,43 млн зрителей.

Предыдущий эпизод культового фэнтези, в свою очередь, собрал у экранов 12,48 млн зрителей во время стартового показа и 18,4 млн – в итоге замеров.

Но стоит напомнить, что далеко не все из миллионов фанатов довольны финалом. После показа 6 серии петиция за то, чтобы HBO пересняла 8 сезон «Игры престолов», все стремительнее набирает голоса – сейчас на Change.org 1,351 млн подписей.

Напомним, что на HBO есть жизнь и после «Престолов»: накануне вышел тизер 3 сезона «Мира Дикого Запада».

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Пиарщики Xiaomi оскандалились на «темниках»

10.07.2018

Работа над комедией «Секс и ничего личного» завершена

13.11.2018

Лобода VS Кароль: скандал на «Голосі країни»

07.02.2017

Возможен перезапуск сериала «Новости»

19.02.2019

7 причин, не считая Скалли: за что мы...

09.08.2018

🚦 Нацсовет дал зеленый свет платному пакету «Зеонбуда»

14.12.2018

Открыта первая международная медиашкола в Украине

22.12.2018

В новом фантастическом боевике «Родня» Джеймс Франко сыграл...

27.04.2018

🎓⚖ «Ланет» уверяет, что выполняет судебное решение по...

30.01.2019

Звоню в полицию: с основателем вселенной Marvel жестоко...

14.06.2018