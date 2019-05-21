📈 Финал «Игры престолов» (предсказуемо) установил рекорд по просмотрам

6 серия 8 сезона хитового сериала «Игра престолов» во время первоначального эфира собрала 13,6 млн зрителей. Вместе с повторными просмотрами это принесло эпизоду 19,3 млн просмотров – топовый показатель не только за всю историю «Игры престолов», но и среди всех сериалов HBO (что, впрочем, предсказуемо). Предыдущий рекорд установило шоу «Клан Сопрано» задолго до эпохи стриминга – премьера 4 сезона криминально-семейной драмы в 2002 году собрала 13,43 млн зрителей.

Предыдущий эпизод культового фэнтези, в свою очередь, собрал у экранов 12,48 млн зрителей во время стартового показа и 18,4 млн – в итоге замеров.

Но стоит напомнить, что далеко не все из миллионов фанатов довольны финалом. После показа 6 серии петиция за то, чтобы HBO пересняла 8 сезон «Игры престолов», все стремительнее набирает голоса – сейчас на Change.org 1,351 млн подписей.

Напомним, что на HBO есть жизнь и после «Престолов»: накануне вышел тизер 3 сезона «Мира Дикого Запада».