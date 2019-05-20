🤖 Аарон Пол в трейлере «Мира Дикого Запада»

В новом сезоне на смену футуристическому парку развлечений придет футуристический реальный мир, где герой Аарона Пола зависает на стройке с роботом и совершает ограбление с коллегами. И однажды встречает раненого андроида Рэйчел из парка Westworld.

В новом сезоне к оригинальному актерскому составу, наряду с Полом, присоединятся Венсан Кассель («Ненависть», «Порок на экспорт») и Лина Уэйт («Мастер не на все руки»).

Выйдет третий сезон в 2020 году.

Сериал «Мир Дикого Запада» стартовал в 2016 году и рассказывает о футуристическом тематическом парке, населенном андроидами. Шоураннеры проекта – Лиза Джой и Джонатан Нолан, брат и соавтор режиссера Кристофера Нолана. Как мы уже писали, с началом второго сезона среди фанатов наметился раскол: пока одни нахваливают сюжетные решения, другие ударились в так называемый hate-watching.

Тем временем, культовый «Беверли-Хиллз 90210» также возвращается на экраны.

Фото: Hulu