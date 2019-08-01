Фильм «U-311: Черкассы» прошел в конкурс Варшавского кинофестиваля

Драма об украинских моряках попала в основной конкурс Варшавского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 11 по 20 октября.

Именно в Варшаве состоится международная премьера фильма Тимура Ященко «U-311: Черкассы». Об этом сообщает Госкино Украины.

«Чрезвычайно приятно, что в этом году Украина снова будет достойно представлена на Варшавском международном кинофестивале. В прошлом году участие в этом фестивале приняли четыре украинские картины, созданные при поддержке Госкино, а одна вернулась с Гран-при в своей программе. Так что желаю создателям “U-311: Черкассы” такого же успеха!» – говорит глава агентства Филипп Ильенко.

Фильм рассказывает о противостоянии экипажа одноименного тральщика в условиях аннексии Крыма. Он стал единственным из семи кораблей на острове Донузлав, который удержал украинский флаг и на протяжении трех недель отбивал атаки войск РФ.

Режиссером фильма выступил Тимур Ященко, которого консультировал реальный командир корабля Юрий Федаш, участвовавший в защите тральщика. Музыку к «Черкассам» написали Катя Чили и трехкратный номинант на «Золоту дзиґу» Антон Байбаков. Главные роли исполнили Евгений Ламах («Круты 1918»), Роман Семисал («Киборги»), Дмитрий Сова («Сувенир из Одессы») и другие.

Напомним, что Варшавский кинофестиваль – не единственное кинособытие класса «А», куда этой осенью поедут украинские фильмы. Ранее «Телекритика» сообщала об участии «Атлантиды» Валентина Васяновича в Венецианском кинофестивале.

Фото: кадр из трейлера «U-311: Черкассы»