КиноНовости

📸 Джефф Бриджес показал «закулисье» культовых фильмов со своим участием

от Telekritika
От Telekritika 160
Главная Кино 📸 Джефф Бриджес показал «закулисье» культовых фильмов со своим участием

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал эксклюзивные пленочные фотографии, которые редакции предоставил актер Джефф Бриджес. На них показана закулисная жизнь со съемок «Железной хватки» и других культовых картин.

Бриджес поделился черно-белыми панорамами, которые снимал на протяжении почти всей своей карьеры. За это время накопилось несколько сотен таких экземпляров, которые актер демонстрирует при случае на вечеринках. Первых две порции фотографий актер оформил в пару альбомов. Выручку за них Джефф Бриджес отправляет в Фонд кино и телевидения.

«Вы должны делать что-то в перерыве на съемочной площадке. Я много сплю. Я много ем. И я фотографирую,» – подкрепил словами свое увлечение актер. На снимках можно увидеть голливудских актеров Джорджа Клуни, Криса Пайна, Оливию Уайлд и др.

Элизабет Бенкс

Элизабет Бенкс и Бриджес на съемках «Фаворита» / Jeff Bridges, THR

Джордж Клуни

Джордж Клуни на съемках «Безумного спецназа» / Jeff Bridges, THR

Гил Бирмингем

Гил Бирмингем на съемках «Любой ценой» / Jeff Bridges, THR

Клаудио Миранда и Оливия Уайлд

Клаудио Миранда и Оливия Уайлд на площадке «Трон: Наследие» / Jeff Bridges, THR

Джуди Кайро, Скотт Купер

Джуди Кайро, Скотт Купер и Бриджес «Сумасшедшего сердца»/ Jeff Bridges, THR

📸 Джефф Бриджес показал «закулисье» культовых фильмов со своим участием

Со съемок / Jeff Bridges, THR

Дороти Бриджес

Дороти Бриджес на съемках «Бунтарки» / Jeff Bridges, THR

Крис Пайн, Любой Ценой, Джефф Бриджес

Крис Пайн на съемках «Любой ценой» / Jeff Bridges, THR

Напомним, ранее The Hollywood Reporter опубликовал список самых влиятельных шоураннеров 2019 года.

Фото: Jeff Bridges / The Hollywood Reporter

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Певица, одержимая сериалом «Очень странные дела», выпускает «Очень...

20.01.2018

Нейросети научились выявлять тяжелые психические заболевания

24.01.2018

Что нового у «Дуси»: Гройсман, Jerry Heil, концерт...

17.07.2019

Зависимые от гаджетов подростки чувствуют себя несчастными

24.01.2018

«Пустите Диму!»: Коляденко пытался штурмом взять сцену, на...

17.04.2018

Популярный мессенджер выпустит криминальный мини-сериал

12.03.2018

Актриса сериала «Оранжевый – хит сезона» рассказала, о...

16.01.2018

? Звезда сериала «Школа» сыграет внучку Ивана Франко

21.05.2019

Парня сбил поезд во время попытки сделать селфи

24.01.2018

Режиссер «Аннигиляции» не разобрался с расовой принадлежностью героинь

14.02.2018