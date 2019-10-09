📸 Джефф Бриджес показал «закулисье» культовых фильмов со своим участием

Бриджес поделился черно-белыми панорамами, которые снимал на протяжении почти всей своей карьеры. За это время накопилось несколько сотен таких экземпляров, которые актер демонстрирует при случае на вечеринках. Первых две порции фотографий актер оформил в пару альбомов. Выручку за них Джефф Бриджес отправляет в Фонд кино и телевидения.

«Вы должны делать что-то в перерыве на съемочной площадке. Я много сплю. Я много ем. И я фотографирую,» – подкрепил словами свое увлечение актер. На снимках можно увидеть голливудских актеров Джорджа Клуни, Криса Пайна, Оливию Уайлд и др.

Напомним, ранее The Hollywood Reporter опубликовал список самых влиятельных шоураннеров 2019 года.

Фото: Jeff Bridges / The Hollywood Reporter