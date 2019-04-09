📙 Дрю Годдард экранизирует комикс о «желтых» СМИ
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📙 Дрю Годдард экранизирует комикс о «желтых» СМИ

от Telekritika
От Telekritika 35
Главная Кино 📙 Дрю Годдард экранизирует комикс о «желтых» СМИ

Режиссер фильма «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”» адаптирует для большого экрана графический роман «Сабрина», посвященный жестокому убийству, запись которого просочилась в интернет.

Годдард напишет сценарий грядущего фильма; вероятно, он же станет и режиссером. Продюсировать новинку будут компании New Regency и RT Features. Об этом сообщает Collider.

«Сабрина» стала первым комиксом, попавшим в лонг-лист Букеровской премии.

Графический роман Ника Дрнасо рассказывает о девушке, ставшей жертвой маньяка. Он присылает запись ее убийства журналистам, и из-за безалаберности «желтых» СМИ вкупе с постоянными обсуждениями на форумах, герой книги – парень погибшей Сабрины – становится жертвой онлайн-харассмента. Постепенно преследователи дотягиваются и до его друга, офицера разведки ВВС США, у которого бойфренд Сабрины решил пожить после трагедии. В Сети выстраивают конспирологические теории о том, как оба мужчины могут быть причастны к убийству.

📙 Дрю Годдард экранизирует комикс о «желтых» СМИ

Дрю Годдард известен по фильмам «Хижина в лесу» и «Ничего хорошего в отеле “Эль Рояль”».

О том, как авторы современных антиутопий видят СМИ, читайте в нашем спецпроекте «Медиапокалипсис».

Фото: Getty Images

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