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«Домой» Алиева станет фильмом-открытием кинофестиваля Kharkiv Meet Docs

от Telekritika
От Telekritika 492
Главная Кино «Домой» Алиева станет фильмом-открытием кинофестиваля Kharkiv Meet Docs

Фильм, претендующий на «Оскар» от Украины, покажут на открытии Харьковского международного кинофестиваля Kharkiv Meet Docs.

III Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs начнется показом дебютного фильма Наримана Алиева «Домой».

Премьера ленты состоялась 22 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она участвовала в конкурсной программе «Особый взгляд». Украинская премьера фильма прошла на 10-м Одесском кинофестивале в июле, где «Домой» получил Гран-при. 

В конце августа Украинский оскаровский комитет выбрал драму в качестве национального претендента от Украины на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

Директор Харьковского международного кинофестиваля Евгения Кригсхайм прокомментировала участие «Домой» в программе: «Харьков станет одним из первых украинских городов, где увидят нашумевшую картину еще до проката. Мы счастливы, что ленту зрителям лично представят ее создатели – режиссер Нариман Алиев и исполнитель главной роли, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Kharkiv Meet Docs является крупнейшим кинофорумом Восточной Украины, поэтому чрезвычайно важно, что он начнется со знаковой отечественной картины».

Фильм рассказывает историю крымскотатарской семьи. У Мустафы умирает первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине, в Крыму, согласно мусульманским традициям. 

«Домой» Алиева станет фильмом-открытием кинофестиваля Kharkiv Meet Docs

Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером фильма стал Владимир Яценко («Дикое поле»), производством занималась кинокомпания Limelite. Картина была создана при поддержке Министерства культуры Украины.

«Домой» Алиева станет фильмом-открытием кинофестиваля Kharkiv Meet Docs

Нариман Алиев – крымскотатарский режиссер, автор короткометражной трилогии «Крымские истории». Его фильм «Без тебя» (SENSIZ) был представлен в рамках Generation 14+ 66-го Берлинского кинофестиваля. В своих работах Алиев исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар. В июне этого года Нариман стал членом Европейской киноакадемии.

Открытие III Международного кинофестиваля Kharkiv Meet Docs и показ фильма «Домой» состоится 25 сентября. 

Фото, видео: Limelite

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