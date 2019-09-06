«Домой» Алиева станет фильмом-открытием кинофестиваля Kharkiv Meet Docs

III Харьковский международный кинофестиваль Kharkiv Meet Docs начнется показом дебютного фильма Наримана Алиева «Домой».

Премьера ленты состоялась 22 мая 2019 года на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она участвовала в конкурсной программе «Особый взгляд». Украинская премьера фильма прошла на 10-м Одесском кинофестивале в июле, где «Домой» получил Гран-при.

В конце августа Украинский оскаровский комитет выбрал драму в качестве национального претендента от Украины на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

Директор Харьковского международного кинофестиваля Евгения Кригсхайм прокомментировала участие «Домой» в программе: «Харьков станет одним из первых украинских городов, где увидят нашумевшую картину еще до проката. Мы счастливы, что ленту зрителям лично представят ее создатели – режиссер Нариман Алиев и исполнитель главной роли, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. Kharkiv Meet Docs является крупнейшим кинофорумом Восточной Украины, поэтому чрезвычайно важно, что он начнется со знаковой отечественной картины».

Фильм рассказывает историю крымскотатарской семьи. У Мустафы умирает первенец, Назим. Отец приезжает в Киев, куда два его сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине, в Крыму, согласно мусульманским традициям.

Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Продюсером фильма стал Владимир Яценко («Дикое поле»), производством занималась кинокомпания Limelite. Картина была создана при поддержке Министерства культуры Украины.

Нариман Алиев – крымскотатарский режиссер, автор короткометражной трилогии «Крымские истории». Его фильм «Без тебя» (SENSIZ) был представлен в рамках Generation 14+ 66-го Берлинского кинофестиваля. В своих работах Алиев исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар. В июне этого года Нариман стал членом Европейской киноакадемии.

Открытие III Международного кинофестиваля Kharkiv Meet Docs и показ фильма «Домой» состоится 25 сентября.

Фото, видео: Limelite