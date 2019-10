Дэвид Линч впервые получил «Оскар»

На вручении статуэтки Линч отметил «интересный вкус» у жюри. Впервые на премию Киноакадемии создатель «Твин Пикса» был номинирован в 1981 году за фильм «Человек-слон». Всего в его копилке четыре попытки получить «Оскар».

God is happy! Here is David Lynch finally getting an Oscar! pic.twitter.com/8ccHerVw2p

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 28, 2019