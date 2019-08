Дисней и его проекты: какие анонсы презентовали на выставке D23

С 23 по 25 августа Disney провел крупный конвент D23 Expo, на котором представил много новостей о своих будущих проектах. Свои новинки в Анахайм привезли Walt Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm и Fox.

Возвращение Палпатина, красный клинок Рэй и восхождение неопределенного Скайуокера – до выхода девятого эпизода осталось почти три месяца и Disney начинают вбрасывать фанатам темы для обсуждений. На D23 показали монтаж всех фильмов саги вместе с новыми кадрами из «Восхождения Скайуокера». Также выкатили первый постер с Палпатином, Кайло Реном и Рэй.

Вышел трейлер «Мандалорца» – первого игрового сериала по мотивам вселенной. Отснял его Джон Фавро, в нем рассказывается об охотнике за головами времен заката Империи. Сериал выйдет на Disney+ в ноябре. Среди приятных сюрпризов для киноманов – ожидаются камео Вернера Херцога и Тайки Вайтити (в роли дроида).

Disney решили серьезно зайти на территорию сериалов и анонсировали спин-офф с Оби-Ваном Кеноби в многосерийном формате. Сценарий уже готов, съемки начнутся в следующем году, а Юэн Макгрегор вернется к своей роли.

Еще один новый трейлер дал возможность взглянуть на игровой ремейк «Леди и Бродяги». Главных героев озвучат Тесса Томпсон и Джастин Теру. Фильм пополнит коллекцию стримингового сервиса Disney+, который стартует уже 12 ноября.

Marvel Studios не проигнорировали мероприятие, хоть их анонсы и не были самыми насыщенными. В первую очередь студия представила обновленный каст «Вечных», которые могут стать правопреемниками команды «Мстителей». К изначальному актерскому составу присоединились Кит Харрингтон, Барри Кеоган и Джемма Чан.

Во-вторых, Marvel поделились деталями своих сериалов, который пополнят базу Disney+. В библиотеке стриминга со временем появятся сериалы «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк». Ранее анонсированная многосерийка WandaVision грозит стать ситкомом, а сюжет сериала про Локи начнется с того, как тот украл тессеракт в последних «Мстителях».

Богатой на презентации проектов оказалась Pixar. Мультипликационная студия рассказала о своем следующем релизе, мультфильме «Вперед». Сюжет развернется вокруг двух эльфов, в детстве потерявших отца. Повзрослев, они решают отправиться в путешествие, чтобы узнать о нем побольше. Братьев озвучат Том Холланд и Крис Прэтт. Выйдет «Вперед» 6 марта 2020 года.

Следующим анонсом стал новый проект «Душа» Пита Докера, автора «Вверх» и «Головоломки». Мультфильм расскажет о музыканте, который умер, а его душа попала вновь на Землю. За саунд отвечают Аттикус Росс и Трент Резнор.

Также Disney презентовали мультфильм «Райя и последний дракон», который выйдет в ноябре 2020-го. Действие мультика происходит Юго-Восточной Азии. Главная героиня стремится найти последнего дракона, которого, к слову, озвучит Аквафина.

Just Announced: Disney’s Raya and the Last Dragon, starring @cassandrasteele (Raya) and @Awkwafina (Sisu, the Last Dragon). Check out all-new concept art, and see the film in theaters November 2020. #D23Expo pic.twitter.com/V40bv64IIp

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019