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Стриминги Disney+ и Apple TV+ запустятся почти одновременно

от Telekritika
От Telekritika 676
Главная Диджитал Стриминги Disney+ и Apple TV+ запустятся почти одновременно

Оба стриминговых сервиса запустят уже в ноябре. Но если Disney+ будет работать всего в нескольких странах, то доступ к Apple TV+ обещают по всему миру.

Запуск Disney+ анонсировали на 12–19 ноября, правда, лишь в некоторых странах (США, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Голландия). Кроме того, стриминг будет доступен только на платформах от Apple (Apple TV), Google (Chromecast, Android TV) и Roku. Об этом сообщает Fortune.

Что касается сервиса от Apple, по информации Bloomberg, он станет доступным в ноябре по всему миру (150 стран). Сначала будет традиционный триальный период, а в дальнейшем стоимость доступа составит $9,99. Создатели обещают, что библиотека новых шоу и фильмов будет пополняться каждые несколько месяцев. Компания уже выделила $6 млрд на производство контента для платформы. Apple планирует увеличить доходы до $50 млрд к 2020 году, в том числе и за счет стриминга.

Одним из первых продуктов Apple TV+ станет The Morning Show с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом. Он рассказывает о телеведущих утреннего шоу.

Напомним, «Телекритика» писала, что стриминг Disney+ готовит спецпакет для подписчиков.

Фото: pixabay

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