Стриминг Disney+ готовит спецпакет для подписчиков

В ноябре Disney запустит собственный стриминговый сервис Disney+. Компания подготовила специальный пакет для пользователей, в него, кроме собственно Disney+, войдут ESPN+ и Hulu. Об этом заявил глава Disney Боб Игер, сообщает The Next Web.

Отдельно Disney+, ESPN+ и Hulu стоят $6,99, $4,99 и $5,99 соответственно. А в пакете они обойдутся подписчикам дешевле (его цена $12,99). Получается экономия $5. Аналогичная стоимость пакета и у потоковых сервисов Netflix HD ($13 в месяц) и Amazon Prime Video ($12,99 в месяц). А вот сервис HBO Max, который телеканал HBO планирует запустить в 2020 году, будет стоить $16–17 в месяц.

Помимо огромного каталога фильмо Disney также запустит оригинальные шоу, в том числе 10-серийный сериал «Звездные войны» от Джона Фавро, и шоу, основанное на «Классном мюзикле». Создатели сервиса обещают много эксклюзивных шоу, новых художественных и документальных фильмов. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Напомним, «Телекритика» недавно сделала обзор нишевых стриминговых сервисов.

Фото: Disney