👸🏻«Чудо-женщина 1984» – не продолжение первого фильма
КиноНовости

👸🏻«Чудо-женщина 1984» – не продолжение первого фильма

от Telekritika
От Telekritika 17
Главная Кино 👸🏻«Чудо-женщина 1984» – не продолжение первого фильма

Продюсер Чарльз Ровен заявил, что режиссер Патти Дженкинс готовит «нечто другое». Об этом он рассказал изданию Vulture.

После анонса «Чудо-женщины 1984» логично было считать ее сиквелом фильма, вышедшего в 2017 году. Но продюсер картины опроверг бытующее среди фанатов мнение.

«Она (режиссер) была просто убеждена, что этот фильм должен стать следующей итерацией Чудо-женщины, а не продолжением», – сказал Ровен Vulture. «И она определенно справляется с этим».

Также он добавил, что это будет совершенно другая история, но все так же наполненная юмором и эмоциональными сценами. Источник Vulture, близкий к Дженкинс, намекнул, что «Чудо-женщина 1984» станет «отдельным фильмом, похожим на серии фильмов о Джеймсе Бонде и Индиане Джонсе».

👸🏻«Чудо-женщина 1984» – не продолжение первого фильма

Фото: Warner Bros.

К своим ролям в «Чудо-женщине 1984» вернутся Галь Гадот, Робин Райт, Конни Нильсен и Крис Пайн, чей персонаж чудесным образом ожил на первых промо к фильму. Из обновлений каста – Кристен Уиг и Педро Паскаль в роли злодеев Гепарды и Макса Лорда соотвественно. Выход фильма анонсирован на лето 2020.

Тем временем другая супергероиня, Капитан Марвел, присоединилась к остальным в новом трейлере «Мстители: Конец игры».

Фото: imdb.com

Вас так же может заинтересовать

Аренда спутниковых FSS-емкостей станет доступнее

07.05.2018

Корреспонденты «ДжеДАИ» стали соведущими проекта

11.09.2018

Каждую серию «Школы» в среднем посмотрело около 2...

21.02.2018

Найдена самая уродливая обувь в мире

18.01.2018

Что такое Snapchat-дисморфофобия и почему хирурги называют это...

26.04.2018

Появился первый трейлер нового сериала от Ридли Скотта

15.01.2018

СМИ: Анджелина Джоли станет женой миллиардера

19.03.2018

Почему нельзя пропускать новый сезон «Фарго»

18.04.2017

Надежда Матвеева больше не безработная

22.01.2019

Amazon готова выкупить кинотеатры Landmark

16.08.2018
FacebookTwitter
0