👸🏻«Чудо-женщина 1984» – не продолжение первого фильма

После анонса «Чудо-женщины 1984» логично было считать ее сиквелом фильма, вышедшего в 2017 году. Но продюсер картины опроверг бытующее среди фанатов мнение.

«Она (режиссер) была просто убеждена, что этот фильм должен стать следующей итерацией Чудо-женщины, а не продолжением», – сказал Ровен Vulture. «И она определенно справляется с этим».

Также он добавил, что это будет совершенно другая история, но все так же наполненная юмором и эмоциональными сценами. Источник Vulture, близкий к Дженкинс, намекнул, что «Чудо-женщина 1984» станет «отдельным фильмом, похожим на серии фильмов о Джеймсе Бонде и Индиане Джонсе».

К своим ролям в «Чудо-женщине 1984» вернутся Галь Гадот, Робин Райт, Конни Нильсен и Крис Пайн, чей персонаж чудесным образом ожил на первых промо к фильму. Из обновлений каста – Кристен Уиг и Педро Паскаль в роли злодеев Гепарды и Макса Лорда соотвественно. Выход фильма анонсирован на лето 2020.

Тем временем другая супергероиня, Капитан Марвел, присоединилась к остальным в новом трейлере «Мстители: Конец игры».

Фото: imdb.com