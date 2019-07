⚡ «Чернобыль» и Ланнистеры: объявлены номинанты на премию «Эмми»

«Телекритика» публикует список сериалов и телефильмов, которые будут участвовать в 71-й церемонии вручения «Эмми».

Лучший драматический сериал:

«Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Игра престолов», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники», «Это мы»

Лучший комедийный сериал:

«Барри», «Дрянь», «Лучший мир», «Удивительная миссис Мэйзел», «Матрешка», «Шиттс Крик», «Вице-президент»

Лучший мини-сериал:

«Чернобыль», «Побег из Даннеморы», «Фосси/Вердон», «Острые предметы», «Когда они нас увидят»

Лучший ТВ-фильм:

«Черное зеркало: Брандашмыг», «Брексит», «Дедвуд», «Король Лир», «Мой ужин с Эрве»

Лучший актер драматического сериала:

Джейсон Бэйтман («Озарк»), Стерлинг К. Браун («Это мы»), Кит Харрингтон («Игра престолов»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу»), Билли Портер («Поза»), Майло Вентимилья («Это мы»)

Лучшая актриса драматического сериала:

Эмилия Кларк («Игра престолов»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Виола Дэвис («Как избежать наказания»), Лора Линни («Озарк»), Мэнди Мур («Это мы»), Сандра О («Убивая Еву»), Робин Райт («Карточный домик»)

Лучший актер комедийного сериала:

Энтони Андерсон («Черноватый»), Дон Чидл («Черный понедельник»), Тед Дэнсон («Лучший мир»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Билл Хейдер («Барри»), Юджин Леви («Шиттс Крик»)

Лучшая актриса комедийного сериала:

Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»), Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»), Наташа Лионн («Матрешка»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме:

Махершала Али («Настоящий детектив»), Бенисио дель Торо («Побег из Даннеморы»), Хью Грант («Очень английский скандал»), Джаред Харрис («Чернобыль»), Джаррел Джером («Когда они нас увидят»), Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме:

Эми Адамс («Острые предметы»), Патрисия Аркетт («Побег из Даннеморы»), Онжаню Эллис («Когда они нас увидят»), Джои Кинг («Притворство»), Ниси Нэш («Когда они нас увидят»), Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучший актер второго плана в драматическом телесериале:

Джонатан Бэнкс («Лучше звоните Солу»), Джанкарло Эспозито («Лучше звоните Солу»), Алфи Аллен («Игра престолов»), Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»), Питер Динклейдж («Игра престолов»), Майкл Келли («Карточный домик»), Крис Салливан («Это мы»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале:

Лена Хиди («Игра престолов»), Софи Тернер («Игра престолов»), Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Фиона Шоу («Убивая Еву»), Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучший актер второго плана в комедийном телесериале:

Стивен Рут («Барри»), Генри Винклер («Барри»), Энтони Керриган («Барри»), Алан Аркин («Метод Комински»), Тони Шалуб («Удивительная миссис Мэйзел»), Тони Хейл («Вице-президент»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале:

Сара Голдберг («Барри»), Сиан Клиффорд («Дрянь»), Оливия Колман («Дрянь»), Бетти Гилпин («Блеск»), Кейт Маккиннон (Saturday Night Live), Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мэйзел»), Мэрин Хинкл («Удивительная миссис Мэйзел»), Анна Кламски («Вице-президент»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме:

Бен Уишоу («Очень английский скандал», Стеллан Скарсгорд («Чернобыль»), Пол Дано («Побег из Даннеморы»), Джон Легуизамо («Когда они нас увидят»), Майкл К. Уильямс («Когда они нас увидят»), Асанте Блэкк («Когда они нас увидят»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме:

Эмили Уотсон («Чернобыль»), Маргарет Куэлли («Фосси/Вердон»), Патриция Кларксон («Острые предметы»), Патрисия Аркетт («Притворство»), Марша Стефани Блейк («Когда они нас увидят»), Вера Фармига («Когда они нас увидят»)

Лучшее ток-шоу:

The Daily Show with Trevor Noah, Full Frontal with Samantha Bee, Jimmy Kimmel Live, Last Week Tonight with John Oliver, The Late Show with James Corden, Late Show with Stephen Colbert

Напомним, что 71-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 22 сентября. А с уже известными лауреатами британского аналога премии, BAFTA TV Awards, можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Getty Images