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Бокс-офис: возвращение золотой лихорадки

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 541
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«Зов предков» с Харрисоном Фордом почти догнал Соника.

На прошлой неделе свою стойкость сохранил синий «Еж Соник», а конкуренцию ему составил пес из «Зова предков».

Семейный фильм «Еж Соник» держится на первом месте вторую неделю подряд. Лента принесла в кассу еще 12 632 950 грн ($515 210), а общие сборы в Украине достигли 40 563 138 грн ($1 655 638). Ранее Соник также получил лидирующее место по сборам в США и Латинской Америке и за первые выходные собрал более $100 млн в прокате.

Новинка проката драма «Зов предков», снятая по мотивам одноименной повести Джека Лондона, заняла вторую позицию. Фильм за первые выходные получил почти столько же, сколько и Соник – 10 891 219 грн ($444 177). Лента затрагивает историю дружелюбного пса Бэка, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его из дома в Калифорнии перевезли в дикую и холодную Аляску.  

Постер фильма «Зов предков»

За ним следуют «Джентльмены» Гая Ричи, которые на четвертой неделе не покидают топ-10. Криминальный боевик заработал еще 7 351 951 грн ($299 835).

Триллер со спорными отзывами «Остров фантазий» приглянулся украинцам: лента заняла четвертое место и принесла создателям 3 607 561 грн ($147 127). 

Харли Квинн и ее птицы продолжают тормозить в сборах. Лента «Хищные птицы» получила 1 561 329 ($63 676).

«Дело Ричарда Джуэлла» от Клинта Иствуда на премьерной неделе заработало 1 088 839 грн ($44 406). Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета – охранник Ричард Джуэлл, который работал на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву травли со стороны СМИ. В фильме снялись Сэм Рокуэлл, Оливия Уайлд и Пол Уолтер-Хаузер.

Триллер «Переводчики» с Ольгой Куриленко занял 7 место с довольно скромными сборами – 715 525 грн ($29 181). 

За ним разместились «Плохие парни навсегда», которые ранее были на первых местах. Спустя месяц показа в кинотеатрах полицейские собрали еще 645 698 грн ($26 334), а общие сборы достигли более чем $2 млн. Популярность картины упала на 70%.   

Закрывают рейтинг «Скандал» с 604 817 грн ($24 666) и «1917» с 562 802 грн ($22 953).

Украинская комедия «Голая правда» не оправдала ожиданий и на второй неделе упала на 80%. Что до неполиткорректных «Наших котиков», их сборы достигли отметки 330 тыс. грн. Скорее всего картина соберет примерно столько же, сколько и комедия «Мої думки тихі» Антонио Лукича. Однако у «котиков» бюджет в пять раз больше. 

Напомним, с 27 февраля в украинский прокат выходит военная драма «Черкассы«. «Телекритика» поделилась впечатлениями о фильме в рецензии.

Фото: «Телекритика»

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