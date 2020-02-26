Героическое сопротивление: рецензия на фильм «Черкассы»

27 февраля в украинский прокат выходит военная экшен-драма «Черкассы». Международная премьера фестивальной версии фильма состоялась 16 июля 2019 на десятом одесском кинофестивале, после которого он получил позитивные отзывы кинокритиков.

Фильм рассказывает реальную историю событий весны 2014 года. Морской тральщик «Черкассы» на пути в Одессу был заблокирован российскими войсками в бухте Донузлав. Несмотря на то что остальные судна сдались, «Черкассы» три недели сопротивлялся врагу и стал единственным из девяти украинских кораблей, который не спустил государственный флаг.

Относительно жанровой идентификации можно смело сказать, что «Черкассы» – это военная драма. И хорошая военная драма. В ней есть все: переживания одного из центральных персонажей – Миши, который ведет нас по сюжету от начала до конца; общий нагнетающий конфликт; динамичность в развитии событий; шаткое положение в коллективе, которое имеет заразительный эффект.

История показывается от лица сельского парня Миши, который решает пойти служить на корабль. Однако на протяжении всего фильма ощущается, как довольно быстро он становится частью команды, и уже не понимаешь, есть ли в фильме вообще протагонист в одном лице, или же команда выступает его собирательным образом.

Главные действующие лица и вся команда в целом – это прежде всего моряки, поэтому и атмосфера соответствующая: новички пьют по стакану водки для посвящения, все ненавидят кока, любят сходить в стрип-бар и уважают командира. В таких условиях явно ничего не предвещает беды. Особенно радует, что команду показывают такой, какая она есть. Без показательного героизма и воодушевляющих реплик в никуда, из-за чего действительно верится, что все было именно так.

Картина снята довольно реалистично, и не «преувеличивает добро и преуменьшает зло», что часто можно наблюдать в фильмах на военную тематику. Хотя все мы знаем: для большей драматичности фильмы на реальных событиях часто приукрашивают.

Так как «Черкассы» сняты при поддержке МВС Украины, сцены наступлений пестрят военной техникой.

Большая роль в фильме отведена музыке: моряки не единожды исполняют песню Ляписа Трубецкого «Воины света», которая впоследствии стала гимном Революции Достоинства. В заключительной сцене звучит не менее символическая песня «Чорна гора» со строками «Я ніколи і нікому не віддам рідного дому».

Также были сцены, где россияне в кадре говорили с явным акцентом, который резал слух. Более того, картина затрагивает языковой вопрос: большинство экипажа разговаривает на русском, часть – на украинском и еще часть – на суржике и с ненормативной лексикой.

Во время допремьерного показа командир тральщика «Черкассы» Юрий Федаш рассказал: «Я действительно не считаю, что я и мой экипаж являемся героями. Мы просто пытались делать дело, которое должен делать каждый военнослужащий, каждый человек, который занимает какую-то должность. Мы пытались выйти из той ситуации максимально людьми. Мы пытались быть военными и выполнить долг, не нарушить присягу». Это именно тот мотив, которым пронизан весь фильм. Команда не пытается выпячивать патриотизм, она просто выполняет свой долг без каких-либо задних мыслей.

Как сообщают создатели картины, «Черкассы» – это первый художественный фильм в истории национального кинематографа о ВМС Украины.

Главные роли сыграли: Роман Семисал, Дмитрий Сова, Евгений Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Евгений Авдеенко, Вадим Лялько и другие. Авторы сценария – Тимур Ященко, Роберт Квильман. Продюсеры – Марта Лотиш, Ирина Клименко. Оператор – Юрий Дунай.

Фото: кадр из фильма «Черкассы»

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