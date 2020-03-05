Бокс-офис: невидимый успех

Триумфатором недели стал детективный триллер «Человек-невидимка» от Ли Уоннелла. Главную роль в фильме исполнила Элизабет Мосс, известная по сериалу-антиутопии «Рассказ служанки». Лента заработала за премьерный уик-энд 9 120 803 грн ($370 012). Однако «Соник» на момент выхода мог похвастаться сборами в 23 млн грн, так что вполне возможно, что на следующей неделе «Человек-невидимка» опустится на несколько позиций.

«Еж Соник» тем временем довольствуется вторым местом. Фильм, снятый по мотивам видеоигры, принес в кассу еще 6 003 859 грн ($243 564), а общие сборы в Украине достигли почти $2 млн.

Харрисон Форд для «Зова предков» заработал 5 871 969 грн ($238 214). Приключенческая лента просела на две позиции с прошлой недели.

«Джентльмены» все еще крепко засели в топ-5 недели. Макконахи, англичане и перестрелки от Гая Ричи получили 4 927 275 грн ($199 889).

Закрыла пятерку украинская лента «Черкассы». История о последнем минном тральщике в Крыму 2014 года пополнила свою кассу на 3 563 094 ($144 547). Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время аннексии Крыма. Рецензию от «Телекритики» можно прочитать по ссылке.

Еще одна новинка – «Стволы Акимбо» – комедийный боевик с Дэниэлом Редклиффом расскажет о разработчике видеоигр Майлзе, которого втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили его любимую девушку. Экшен принес создателям 1 559 945 грн ($63 284).

Сомнительный триллер «Остров фантазий», который так не полюбился кинокритикам, продолжает висеть в десятке, хотя и упал на 76%. За выходные фильм заработал еще 837 624 грн ($33 981).

За ним следует анимация «Сказки волшебного города: дерево желаний» от малоизвестной студии – Like A Photon Creative. Судя по всему, лента предназначалась для проката в конце декабря, так как сюжет затрагивает рождественскую тематику. Семейная лента получила 783 472 грн ($31 784).

Топ-10 закрывают: историческая драма «Офицер и шпион» с 435 687 грн ($17 675), за которую Роман Полански был признан лучшим режиссером на церемонии Французской киноакадемии «Сезар»; и «Хищные птицы», которые почти замертво упали в сборах – 366 154 грн ($14 854).

Фото: «Телекритика»

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