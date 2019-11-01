Бокс-офис: двойной выстрел «Семейки Аддамс»

Как и ожидалось, «Малефисента: Владычица тьмы» смогла сохранить лидерство, однако приятным сюрпризом стало незначительное падение сборов (на 37,5%) – именно за счет этого удалось оставить позади отлично стартовавшую «Семейку Аддамс», в основу которого положены комиксы Чарльза Аддамса. Отметим, что у анимационного проекта появится продолжение – премьера назначена на 2021 год.

Чтобы задержаться на первом месте на более длительный срок, сиквелу «Малефисенты» хватило заработанных 16,925 млн грн ($675,1 тыс.). Подходящий к концу октябрь обеспечивает нам уже второй мощнейший хит, ведь фильм с Анджелиной Джоли практически повторяет прокатную судьбу «Джокера», который также избежал существенного падения во второй уик-энд. Однако это лишь начало – с 28 октября по 3 ноября украинские школьники отдыхают, и этот фактор поможет кинотеатрам привлечь дополнительную семейную аудиторию.

Школьные каникулы – райское время не только для сиквела «Малефисенты», но также для «Семейки Аддамс» и даже «Йети», потерявшего большое количество экранов. У нас до сих пор нет данных, сколько собрал стартовавший 26 октября (суббота – нетипичная дата премьеры) украинский мультфильм «Клара и волшебный дракон», однако на этой неделе и он получит желаемую подпитку зрителями.

Солидный результат продемонстрировала «Семейка Аддамс» 14,596 млн грн ($582,2 тыс.), что стало лучшим стартом для анимационных проектов с конца мая, когда на экраны ворвался сиквел «Секретов домашних животных» (21,738 млн грн, или $806,6 тыс.). 31 октября в украинских кинотеатрах стартовало аниме Макото Синкая «Дитя погоды», однако у японской ленты нет шансов навязать борьбу странноватому семейству, которое и во второй уик-энд может рассчитывать на серьезную выручку.

Вторая крупная новинка, «Зомбилэнд: Двойной выстрел», заработала за первые четыре дня 7,861 млн грн ($313,5 тыс.), замкнув топ-3 чарта. На четвертой строчке расположился «Джокер» – потеря экранов и сеансов не стала критичной (падение всего на 40,9%), что позволило положить в копилку 5,586 млн грн ($222,8 тыс.). Общие сборы драматического комикса в Украине – 92,623 млн грн ($3,693 млн). С учетом высокой наполняемости залов даже в будни, можно ожидать 96,5-97 млн грн после грядущих выходных, а престижная 100-миллионная отметка должна покориться ленте Тодда Филлипса к середине ноября, если не случится серьезных обвалов.

Как обстоят дела у «Джокера» в общемировом прокате? Там все по-прежнему прекрасно, ведь текущие сборы – уже $856 млн. С учетом того, что стойкость остается на высоком уровне четвертую неделю подряд, итоговый $1 млрд становится все более реальным.

А ваши дети уже сходили всей школой на «Захара Беркута»? Вопрос без подвоха: MMD UA и FILM.UA продолжают отчитываться о культурных походах школьников, что позволяет в очередной раз избегать существенного падения сборов – 3,595 млн грн, или $143,4 тыс. (-42,5%).

Продолжает серьезно обваливаться «Двойник» Энга Ли – 1,577 млн грн, или $62,9 тыс. (-72,6%), и в этом ему составил компанию «Йети» – 607 тыс. грн, или $24,2 тыс. (-79,5%). Мультфильм тяжело перенес премьеру «Семейки Аддамс», а чары Анджелины Джоли все так же сильны вторую неделю подряд. Лишь на 7-й позиции оказалась криминальная драма «Три секунды», являющаяся экранизацией одноименного романа Андерса Рослунда и Борге Хеллстрома. С учетом не самой широкой росписи и высокой конкуренции, 645 тыс. грн ($25,7 тыс.) – приемлемый результат.

Совсем немного уступив «Дождливому дню в Нью-Йорке» (388,6 тыс. грн, или $15,5 тыс.), на 10-й строчке финишировал перевыпуск второго «Терминатора» (357,1 тыс. грн, или $15,5 тыс.) – культовый фантастический боевик стал своеобразной разминкой перед стартом новой части франшизы, которая сюжетно игнорирует все вышедшие после «Судного дня» сиквелы. Именно «Терминатор: Фатум» Тима Миллера будет новым лидером украинского проката.

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer