🎞 Берлинале-2019: кто и за что получил «Золотого медведя»

Полуавтобиографический фильм рассказывает о молодом израильтянине, который приехал во Францию, чтобы сбежать от своей родины и стать французом. На RottenTomatoes у Synonymes 83%.

«Поразительный, сводящий с ума, восхитительный, упрямый фильм, мимо которого совершенно нельзя пройти мимо», – пишет о победителе рецензент IndieWire.

«Фантасмагорический эксперимент, исследующий то, что дает нам наша идентичность, и что с нами делает неудовлетворенность ею», – написала критик из Culture Whisper.

Но новинка порадовала не всех. «“Синонимы” могут получить признание на фестивалях из-за одной своей трэшевости и мощи безумной дебютной роли израильского актера Тома Мерсьера, но этот фильм непросто полюбить», – пишет Screen Daily. По мнению критика, звезде фильма трудно вывезти на своих плечах два часа этой странной комедии.

Второй по значимости приз (Гран-при жюри фестиваля) достался ленте Франсуа Озона «По воле божьей». Лучшим режиссером жюри признало Ангелу Шанелек за фильм «Я была дома, но», а за лучший сценарий наградили «Пираний» Клаудио Джованнези.

Напомним, что 15 февраля в рамках Берлинского кинофестиваля завершился European Film Market. «Телекритика» разузнала, как деятели украинской киноиндустрии съездили в Берлин, как оценили «Гарета Джонса» и с кем из мировых звезд пересеклись на премьерах.

Фото: GUY FERRANDIS/SBS FILMS