🗽 Барак Обама снимет для Netflix антитрамповский сериал
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🗽 Барак Обама снимет для Netflix антитрамповский сериал

от Telekritika
От Telekritika 60
Главная Кино 🗽 Барак Обама снимет для Netflix антитрамповский сериал

Стал известен перечень проектов, которые создаст кинокомпания Барака и Мишель Обамы Higher Ground Productions.

Как сообщает Entertainment Weekly, всего анонсировано семь проектов. Представленная на Сандэнсе документалка «Американская фабрика» расскажет о столкновении культур в Огайо, где китайский миллиардер построил новый завод. Другой документальный фильм, Crip Camp (букв. «Лагерь инвалидов»), посвящен истории летнего лагеря для подростков с ограниченными возможностями в 1970-х. «Расцвет» (Bloom) – историческая драма о темнокожих женщинах в Нью-Йорке после Второй мировой. Об антологии Ovelooked («Незамеченные»), созданной совместно с отделом некрологов The New York Times, мы уже писали.

Кроме того, в списке есть экранизация биографии знаменитого писателя-аболициониста Фредерика Дугласа. А еще – сериал для детей под абсурдным названием «Слушайся овощей и ешь родителей» (Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents), в котором дошкольникам объяснят, как выращиваются продукты, которые ежедневно попадают к ним на стол.

Наконец, компания создаст документальный сериал по бестселлеру Майкла Льюиса «Пятый риск» – книге, в которой объясняется, как президентство Трампа негативно отразилось на работе ключевых федеральных агентств США.

Об антиутопии, посвященной президентству Трампа, читайте в нашем материале об изображении СМИ в современной фантастике.

Фото: Getty Images

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