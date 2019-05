🗽 Барак Обама снимет для Netflix антитрамповский сериал

Как сообщает Entertainment Weekly, всего анонсировано семь проектов. Представленная на Сандэнсе документалка «Американская фабрика» расскажет о столкновении культур в Огайо, где китайский миллиардер построил новый завод. Другой документальный фильм, Crip Camp (букв. «Лагерь инвалидов»), посвящен истории летнего лагеря для подростков с ограниченными возможностями в 1970-х. «Расцвет» (Bloom) – историческая драма о темнокожих женщинах в Нью-Йорке после Второй мировой. Об антологии Ovelooked («Незамеченные»), созданной совместно с отделом некрологов The New York Times, мы уже писали.

Кроме того, в списке есть экранизация биографии знаменитого писателя-аболициониста Фредерика Дугласа. А еще – сериал для детей под абсурдным названием «Слушайся овощей и ешь родителей» (Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents), в котором дошкольникам объяснят, как выращиваются продукты, которые ежедневно попадают к ним на стол.

Наконец, компания создаст документальный сериал по бестселлеру Майкла Льюиса «Пятый риск» – книге, в которой объясняется, как президентство Трампа негативно отразилось на работе ключевых федеральных агентств США.

Об антиутопии, посвященной президентству Трампа, читайте в нашем материале об изображении СМИ в современной фантастике.

Фото: Getty Images