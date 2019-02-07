⛔ BAFTA-2019: режиссер «Богемской рапсодии» остался не у дел
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⛔ BAFTA-2019: режиссер «Богемской рапсодии» остался не у дел

от Telekritika
От Telekritika 43
Главная Кино ⛔ BAFTA-2019: режиссер «Богемской рапсодии» остался не у дел

Брайан Сингер выбыл из списка номинантов на премию Британской киноакадемии из-за обвинений в домогательствах.

Несмотря на то, что после скандала с харассментом работу над картиной закончил Декстер Флетчер, Сингер остался в титрах номинальным режиссером фильма. При этом сама «Богемская рапсодия» в списках номинантов BAFTA осталась: вот только Сингер больше не числится среди ее создателей.

Как известно, издание The Atlantic рассказало истории четырех мужчин, предположительно столкнувшихся с домогательствами Сингера в несовершеннолетнем возрасте. В 2014 и 2017 году против него также выступили двое мужчин, один из которых впоследствии отказался от своих слов.

Скандальный шлейф, тянущийся за картиной из-за режиссера, не помешал фильму собрать массу номинаций от Британской и Американской киноакадемии. Напомним, что на BAFTA «Богемская рапсодия» номинирована в категориях «Лучший британский фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучший грим», «Лучшие костюмы», а Рами Малек снова претендует на «Лучшего актера».

И даже относительная непопулярность фильма у критиков – на момент написания новости у фильма лишь 62% на RottenTomatoes, – не помеха его триумфальному шествию.

Фото: Getty Images

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