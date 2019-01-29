💲 🦈 «Аквамен» стал самым кассовым фильмом по комиксам DС

Не успели мы написать, что «Аквамен» стал рекордсменом украинского проката, как по данным Box Office Mojo оказалось, что картина собрала в мировом прокате почти $1 091 669 197.

«Аквамен» стал самым кассовым фильмом по вселенной DC Comics и смог обогнать прошлого рекордсмена – «Темного рыцаря: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, который собрал в кассе $1,085 млрд.

Напомним, лента является шестым фильмом кинематографической вселенной DC после «Лиги справедливости», и она пока не вышла в прокат в Японии, где ее премьера запланирована на 8 февраля. Фильм повествует об Артуре Керри, сыне простого смотрителя маяка и королевы Атлантиды, обладающем способностью дышать под водой и разговаривать с местными обитателями. Он узнает, что его брат, живущий под водой, хочет пойти войной на обитателей суши. Артур пытается его остановить.

В картине снимались Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо.