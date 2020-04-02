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Актеры ситкома «Клиника» запустили подкаст о сериале

от Telekritika
От Telekritika 305
Главная Диджитал Актеры ситкома «Клиника» запустили подкаст о сериале

Первый выпуск доступен бесплатно.

Актеры Зак Брафф и Дональд Фэйсон, известные по сериалу «Клиника» запустили свой подкаст. Его опубликовали на IHeart Radio.

Программа будет выходить каждую неделю. В ней Брафф и Фэйсон будут обсуждать закулисье сериала, рассматривать отдельные эпизоды и вспоминать лучшие моменты со съемок. Кроме того, актеры будут общаться с фанатами «Клиники» и проводить интервью с другими участниками проекта.

Первый выпуск, длительностью более часа, вышел 31 марта. Шоу получило название Fake Doctors, Real Friends with Zach + Donald («Фейковые врачи, настоящие друзья с Заком и Дональдом — прим. ред), продюсированием подкаста занималось iHeartRadio.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал Paramount Comedy покажет телесериал «Клиника».

Фото: ABC

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