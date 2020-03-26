Paramount Comedy покажет сериал про медиков «Клиника»

Украинский развлекательный телеканал Paramount Comedy анонсирует весеннюю премьеру − телесериал «Клиника». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Американский ситком в юмористической форме рассказывает об учебе, работе и жизни медиков. В центре сюжета − трое друзей-интернов: Джон Дориан, Кристофер Терк и Эллиот Рид. Все они только что окончили медицинский институт и начали работу в клинике «Священное сердце».

Дориан мечтает стать таким же профессиональным врачом, как и его наставник − доктор Кокс. Его другу с институтских времен, парню по фамилии Терк, повезло также устроиться работать в эту же клинику и теперь они делят не только все профессиональные радости и горести, но и квартиру. И третье, но не менее важное звено этой троицы – девушка Эллиот, которой вместе с ребятами предстоит пережить все этапы своего развития как профессионала и еще множество сопутствующих жизненных приключений.

Премьера сериала состоится 1 апреля в 21:05.

Напомним, сериал «Первые ласточки» выйдет на YouTube.

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