🎥Ахтем Сейтаблаев срежиссирует военную драму про Донбасс
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🎥Ахтем Сейтаблаев срежиссирует военную драму про Донбасс

от Telekritika
От Telekritika 43
Главная Кино 🎥Ахтем Сейтаблаев срежиссирует военную драму про Донбасс

Режиссер Ахтем Сейтаблаев снимет военную драму про рейд украинских десантников 95-й отдельной аэромобильной бригады на Донбассе летом 2014 года.

Легендарное событие произошло в июле 2014 года, когда 400 десантников 95-й ОАэМБр прошли 470 км в тылу боевиков в районе Изварино, Луганской области. В ходе рейда произошли бои за Лисичанск и Саур-Могилу, были освобождены 3 тыс. человек и более 250 единиц техники. 13 бойцов погибли.

Сейчас картина находится на этапе препродакшена и обсуждения деталей сюжета. Ахтем Сейтаблаев собирается встретиться с участниками рейда. Также режиссер заявил в интервью «Укринформу», что это будет не боевик, а военная драма, в основу которой лягут реальные человеческие истории.

«Я думал, что больше не буду снимать фильмы на тему современной войны. Но мы долго разговаривали и договорились до того, что как мы можем не снять эту ленту. Ведь это действительно легендарная история, которая, насколько мне известно, не имеет аналогов в военной истории: 1500 км по тылам врага с победами для того, чтобы спасти своих бойцов, своих людей. Сама жизнь написала такую историю – историю победы, отваги, мужества и достоинства. Ну как не снять фильм о такой истории?!» – рассказал Сейтаблаев.

Режиссер крымскотатарского происхождения в 2017 году получил премию «Золота дзиґа» за фильм «Киборги», который рассказывал о героической обороне Донецкого аэропорта украинскими военными.

Ранее «Телекритика» пересказывала, как собираются продвигать другой проект Сейтаблаева, «Захара Беркута».

Фото: пресс-служба «1+1»

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