🏆 6 причин для Конора Макгрегора уйти в кино

1. У Конора уже есть опыт в кино. Четыре года назад вышел документальный сериал из шести эпизодов под названием Notorious. Спустя два года документалисты сняли полный метр и добавили в название имя главного героя. Оба проекта повествуют о нелегкой дороге «из грязи в князи». В них Макгрегор выступил и действующим лицом, и исполнительным продюсером. Так что кинопроизводство для него не в новинку.

2. Голливудский киноактер – это лакомый титул для спортсмена. В «индустрию грез» уходило уже не одно поколение как активных игроков и бойцов, так и повесивших на крючок свою спортивную карьеру. В 90-е на экране сверкали Майкл Джордан в «Космическом джеме» и Халк Хоган в «Мистере Няне». В нулевых и 2010-х герои рингов и игровых площадок один за другим меняют их на съемочные. А год назад «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм взял баскетболист Коби Брайант. Где-то в сторонке плачет один Гэри Олдман.

3. Кино – достойная пенсия для спортсменов боевого жанра. За чемпионский поединок против Хабиба Нурмагомедова Конор получил 3 млн долларов. Бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон заработал за роль в блокбастере «Небоскреб» 20 млн долларов, а кроме того – занял второе место среди самых высокооплачиваемых актеров 2018 года: его годовой заработок оценивается в 124 млн долларов. Макгрегору стоит записаться к тренеру по актерскому мастерству, время у него теперь есть.

4. Коренастый рыжебородый ирландец – разбирайте кто хочет! Образ, который за свою карьеру построил сам Конор, может легко вписаться в фильмы Гая Ричи и Мэттью Вона. Также Макгрегор может стать «апгрейдом» лепрекона из одноименной серии хорроров. Более того, никто не мешает ему проявить недюжинные актерские способности и перевоплотиться в драматического персонажа.

5. Можно далеко и не уходить, ведь есть спортивные драмы. Главный герой, тренер, антагонист на ринге – все эти роли примеряли на себя Микки Рурк, Чак Норрис, Дольф Лундгрен, которые также являются экс-мастерами боевых искусств. Реальный опыт Конор может с легкостью воплотить на экране. Франшизы «Кикбоксер» и «Крид» еще открыты.

6. Клан Макгрегоров уже оставил свой след в киноистории. Однофамилец Конора Юэн завоевал «Золотой глобус» в 2018 году за роль в сериале «Фарго». Кроме того, он уже воссоздал культовый образ рыжебородого мастера – джедая Оби Вана Кеноби в эпопее «Звездные войны». Также, Юэн имел опыт съемок с профессиональным ММА-бойцом Джиной Карано. Если где-то и существует шанс на воссоединение ирландского спортсмена и шотландского актера в одном фильме, то нам двойного Макгрегора с сыром, пожалуйста!

Ранее Телекритика писала, что Николас Кейдж в качестве мастера боевых искусств сразится с инопланетянами в фильме от режиссера «Кикбоксера».

Заглавное фото: Matthew Lewis/Getty Images