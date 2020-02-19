14 корейских фильмов, которые достойны «Оскара»

Пак Чхан Ук

Южнокорейский режиссер, сценарист и бывший кинокритик. Неоднократный лауреат корейских и международных кинонаград, в числе которых Гран-при за фильм «Олдбой» и Приз жюри за «Жажду» на Каннском кинофестивале и другие.

«Служанка»

Действие эротический триллера «Служанка» происходят в 30-е годы в Корее, которая подвластна Японии. Мужчина по прозвищу Граф предлагает девушке Соке поучаствовать в одном деле, которое поможет ей заработать. Согласно плану Графа, он попадет на прием в поместье богатой японки Хидэко и очарует ее. А затем завладеет ее богатством. В этом и должна ему помочь Соке, нанявшись в услужение к Хидеко.

Трилогия о мести

В трилогию вошли «Сочувствие господину Месть» (2002), «Олдбой» (2003) и «Сочувствие госпоже Месть» (2005).

Фильмы не связаны сюжетом, но были названы трилогией международными критиками из-за своей тематической схожести.

Так, первый фильм серии «Сочувствие господину месть» рассказывает о глухонемом парне, который похищает маленькую девочку, чтобы оплатить необходимую его сестре операцию по пересадке почки.

«Олдбой» – пожалуй самый известный фильм из трилогии, в 2004 году он получил Гран-при жюри в Каннах и многочисленные награды в Корее.

Картина затрагивает историю семьянина О Дэ-су, которого похищают неизвестные. Он приходит в себя в комнате без окон, которая станет его тюрьмой на долгие годы. Кто же так люто его ненавидит, и кто приговорил его к такому чудовищному заточению? Только через 15 лет О Дэ-су оказывается на свободе. Теперь он должен найти и отомстить своему заточителю.

«Сочувствие госпоже Месть» – завершающая часть серии. Фильм рассказывает женщине, которая отбывает срок за убийство, которого не совершала. После отбывания срока она пытается найти убийцу, который до сих пор на свободе.

«Порочные игры»

По сюжету психологический триллера после смерти отца к девушке по имени Индия и ее матери приезжает ее дядя, о существовании которого Индия и не подозревала. Сначала она очень скептически к нему относиться, однако вскоре увлекается им.

Ким Ки Дук

Режиссер, продюсер и сценарист. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за триллер «Пьета», многочисленный номинант на премии Берлинского, Каннского и других международных фестивалей.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

Драма показывает историю об обитателях пагоды — старом монахе-целителе и его юном воспитаннике. Хотя от высшей истины старика отделяет лишь бренная оболочка, он не в силах предотвратить грядущие события, как никому не дано обратить вспять смену времен года. Так проходят весна, лето, осень, зима и снова наступает весна, во время которых воспитанник растет, совершает ошибки и познает себя.

На Хон-джин

Не смотря на то, что у режиссера в репертуаре всего 3 полнометражных фильма, все они принесли На Хон-джину всеобщее признание. За свой дебютный фильм «Преследователь» (2008) он получил награду «Большой колокол» и награду на Korean Film Awards.

«Желтое море»

Ким Гунам должен «чосонской» мафии крупную сумму денег за южнокорейскую визу для его жены. Выплатить ее для него практически нереально, и он вынужден терпеть издевательства бандитов. Поэтому, когда ему предлагают крупную сумму в обмен за убийство одного человека в южнокорейской столице, Гунам соглашается на это ради того, чтобы потом вернуться к жене.

Хон сан Су

Фильмы режиссера Хон сан Су участвовали в Берлинском международном кинофестивале, Венецианском кинофестивале и Локарнском кинофестивале в нескольких номинациях.

«На следующий день»

Драматический фильм «На следующий день» снят в черно-белом формате. По сюжету молодая девушка А-рым устраивается на работу в небольшое издательство, заняв место бывшей любовницы босса. Тем временем его жена находит у него любовную переписку, после чего врывается в издательство и по ошибке обрушивает обвинения на А-рым.

«В другой стране»

Лента рассказывает о трех девушках, у которых общее имя – Анна. Они совершенно разные: одна замужем и изменяет мужу, другая разведена, а третья снимает кино. Однажды все три оказываются в одном городке, в одном отеле и на одном пляже. Также им довелось встретиться с одними и теми же людьми и попадать в похожие ситуации.

«Женщина – это будущее мужчины»

Два друга, молодой режиссер, некогда уехавший в Америку, и университетский преподаватель, встречаются зимним днем и вспоминают прошлое. Их разговор заходит о девушке, в которую они оба были влюблены несколько лет назад, но сильно ее обидели. Они решают разыскать ее, и при этом каждый втайне надеется воскресить былую любовь.

Ли Чхан Дон

Обладатель золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за ленту «Пылающий» как лучший режиссер и за «Поэзию» в номинации за лучший сценарий.

«Пылающий»

Фильм снят по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». «Пылающий» рассказывает о начинающем писателе Чжонсу, любителе творчества Уильяма Фолкнера, который влюбляется в девушку из своей деревни Хаэми. Когда его возлюбленная возвращается из путешествия в Африку, выясняется, что там она познакомилась с Беном, молодым человеком, ведущим роскошный образ жизни. Однажды пара приходит к Чжонсу, и Бен рассказывает о своем тайном хобби, из-за которого Чжонсу стал остерегаться его.

Пон Чжун Хо

У четырехкратного обладателя «Оскара» этого года кроме «Паразитов» есть ряд и других достойных работ. Предлагаем посмотреть, какими фильмами еще примечателен Пон Чжун Хо.

«Воспоминание об убийстве»

1986 год. Двое детективов в одном из небольших корейских городков Хвасон безуспешно пытаются найти серийного маньяка. В итоге они пытаются заставить признаться в содеянном любого подозреваемого и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств.

«Мать»

28-летний парень Юн Дочжун постоянно встревает в разные неприятности. Однажды, сильно выпив в баре, он возвращается домой и встречает молодую девушку. На следующий день ее находят мертвой. Вскоре полиция арестовывает Юна Дочжуна как основного подозреваемого и объявляет расследование оконченным. Но его мать решает начать собственное расследование, чтобы доказать невиновность Юна Дочжуна.

«Окча»

Фильм снят для стриминговой платформы Netflix. «Окча» рассказывает историю о девочке Миджа, которая 10 лет жила в горах Южной Кореи вместе со своим другом — большим и немного застенчивым монстром по имени Окча. И вот однажды могущественная международная компания решила забрать свою собственность обратно и перевезла животное в Нью-Йорк. Но Миджа готова на все, чтобы спасти своего друга, и отправляется на его поиски.

Фото: кадр из фильма «Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

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