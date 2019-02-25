📗 «Зеленая книга» и пара сюрпризов: стали известны лауреаты «Оскара»

Как минимум, «Первый человек», о существовании которого киноакадемики, казалось, благополучно забыли, увел «Оскар» за лучшие эффекты даже у столь сильного соперника, как «Мстители». А «Богемская рапсодия», которую критики называли слабой по всем параметрам, кроме актерской игры Рами Малека, также удостоилась статуэтки за лучший монтаж.
«Телекритика» публикует список победителей церемонии.
Лучший фильм – «Зеленая книга» (Питер Фаррелли)
Лучший режиссер – Альфонсо Куарон («Рома»)
Лучший актер – Рами Малек («Богемская рапсодия»)
Лучшая актриса – Оливия Колман («Фаворитка»)
Лучший актер второго плана – Махершала Али («Зеленая книга»)
Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если бы Бил-стрит могла говорить»)
Лучший адаптированный сценарий — Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт («Черный клановец»)
Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)
Лучший композитор — Людвиг Горансон («Черная Пантера»)
Лучшее сведение звука — Поль Месси, Тим Каваджин и Джон Казани («Богемская рапсодия»)
Лучший монтаж звука — Нина Хартстоун, Джон Ворхерст («Богемская рапсодия»)
Лучший монтаж — Джон Оттман («Богемская рапсодия»)
Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа» (режиссер — Гай Наттив)
Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао» (режиссер — Доми Ши)
Лучший документальный полнометражный фильм — «Свободный подъем в одиночку»
Лучшие визуальные эффекты — Пол Ламберт, Иэн Хантер, Тристан Майлз и Джей Ди Швалм («Человек на Луне»)
Лучшие костюмы — Рут Картер («Черная пантера»)
Лучший художник-постановщик — Ханна Бичлер и Джей Карт («Черная пантера»)
Лучший грим — Грег Канном, Кейт Биско, Патришия Дехани («Власть»)
Эксклюзивное интервью с Питером Фаррелли о создании «Зеленой книги» можно прочитать по ссылке.
Фото: Питер Фаррелли, Matt Petit - Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images