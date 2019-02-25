📗 «Зеленая книга» и пара сюрпризов: стали известны лауреаты «Оскара»

Как минимум, «Первый человек», о существовании которого киноакадемики, казалось, благополучно забыли, увел «Оскар» за лучшие эффекты даже у столь сильного соперника, как «Мстители». А «Богемская рапсодия», которую критики называли слабой по всем параметрам, кроме актерской игры Рами Малека, также удостоилась статуэтки за лучший монтаж.

«Телекритика» публикует список победителей церемонии.

Лучший фильм – «Зеленая книга» (Питер Фаррелли)

Лучший режиссер – Альфонсо Куарон («Рома»)

Лучший актер – Рами Малек («Богемская рапсодия»)

Лучшая актриса – Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший актер второго плана – Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг («Если бы Бил-стрит могла говорить»)

Лучший адаптированный сценарий — Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт («Черный клановец»)

Лучшая песня — «Shallow» («Звезда родилась»)

Лучший композитор — Людвиг Горансон («Черная Пантера»)

Лучшее сведение звука — Поль Месси, Тим Каваджин и Джон Казани («Богемская рапсодия»)

Лучший монтаж звука — Нина Хартстоун, Джон Ворхерст («Богемская рапсодия»)

Лучший монтаж — Джон Оттман («Богемская рапсодия»)

Лучший игровой короткометражный фильм — «Кожа» (режиссер — Гай Наттив)

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао» (режиссер — Доми Ши)

Лучший документальный полнометражный фильм — «Свободный подъем в одиночку»

Лучшие визуальные эффекты — Пол Ламберт, Иэн Хантер, Тристан Майлз и Джей Ди Швалм («Человек на Луне»)

Лучшие костюмы — Рут Картер («Черная пантера»)

Лучший художник-постановщик — Ханна Бичлер и Джей Карт («Черная пантера»)

Лучший грим — Грег Канном, Кейт Биско, Патришия Дехани («Власть»)

Эксклюзивное интервью с Питером Фаррелли о создании «Зеленой книги» можно прочитать по ссылке.

Фото: Питер Фаррелли, Matt Petit - Handout/A.M.P.A.S. via Getty Images