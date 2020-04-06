Запуск Quibi: легкие шоу, ориентация на мобильное смотрение и разочарование пользователей

Стриминговая платформа Quibi, как и было обещано, стартовала 6 апреля 2020 года. И хотя сервис работает всего несколько часов, пользователи и журналисты уже успели его раскритиковать.

Бесспорным плюсом сервиса для американской аудитории является то, что пользоваться им бесплатно можно в течение 90 дней, а также то, что некоторым абонентам мобильного оператора T-Mobile бесплатный доступ обеспечивается в течение года.

Но несмотря на эти «плюшки», юзеры из США недовольны Quibi. И вот почему: просматривать контент можно только на мобильных устройствах. И хотя создатели сервиса изначально заявляи об ориентации на мобильное смотрение, зрители все равно выказывают удивление: почему отсутствует возможность вывести видео на другие устройства? В принципе, они правы: сегодня многие сидят дома из-за пандемии коронавируса и, конечно, смотрят больше и дольше, так почему же разработчики не «допилили» возможность вывода видеосигнала на большие экраны, что было бы логично? Об этом пишет издание variety.com.

Еще один минус подметили журналисты theverge.com. Просмотрев некоторую часть контента, а также ознакомившись с анонсами, они назвали представленные шоу «веселыми, знакомыми и незапоминающимися». В статье контент для Quibi сравнивается с закусками (тут сарказм и игра слов относительно названия сервиса, которое расшифровывается как «quick bites»): «Да, приятно перекусить чем-то (то есть просмотреть 10-минутную серию во время перерыва), однако люди запоминают хороший ужин (добротные минисериалы), а не легкие закуски», — резюмируют авторы.

Медиа npr.org раскритиковало сервис за то, что его создатели не потрудились наполнить библиотеку раздела «Daily Essentials» перед запуском. В этом разделе должны быть те самые новости, которые и являются фишкой, выгодно выделяющей платформу среди других подобных. На данный же момент заполнены только разделы «Movies in Chapters» и «Unscripted and Documentaries».

Напомним: ранее стало известно, какой контент будет представлен на платформе Quibi: триллеры, мультфильмы, черные комедии и новости.

Фото: Quibi

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!