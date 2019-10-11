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За сентябрь в Украине зафиксировано 18 нарушений цифрового права

от Telekritika
От Telekritika 607
Главная Диджитал За сентябрь в Украине зафиксировано 18 нарушений цифрового права

Мониторинг зафиксировал нарушения свободы выражения взглядов и защиты данных в цифровом пространстве.

Подробный отчет о нарушениях цифровых прав в Украине в сентябре 2019 года опубликовала «Платформа прав человека». 

Согласно мониторингу, в сентябре 2019-го зафиксировано 4 факта нарушения авторских прав, касающихся 258 веб-ресурсов. В них вошли 240 веб-сайтов, заблокированных на основании двух указов президента Украины от 15 мая 2017 года и от 14 мая 2018 года, 17 информационных веб-сайтов и одна Facebook-страница винницкого портала VinMedia.

Мониторинг зафиксировал два нападения на журналистов: на главного редактора винницкого информационного портала «Вежа» Андрея Качора и на редактора газеты «Правдошукач» Юрия Шеляженко.

К потенциальным угрозам приватности и свободе слова эксперты «Платформы прав человека» отнесли такие случаи: смарт-телевизоры и медиаплееры отправляли данные о пользователях сторонним компаниям и сервисам; некоторые приложения (Maya от Plackal Tech, MIA и My Period Tracker) собирали данные и передавали их компании Facebook для лучшей настройки контекстной рекламы; наблюдалось получение личных данных о пользователях с фейковых страниц в Instagram.

Ранее также сообщалось про атаку хакеров на сайт «Громадське ТБ» с целью получение доступа к базе данных ресурса. Осуществлялись атаки и на учетные записи Facebook украинских общественных активистов и журналистов. Об этом сообщала «Лаборатория цифровой безопасности».

Мониторинг проводится в рамках совместной деятельности партнеров FreeNet Ukraine Coalition при поддержке Counterpart International.

Фото:  Unsplash

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