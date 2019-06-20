👶🏻YouTube может потерять миллионы из-за нового сервиса для детей

Такой шаг для YouTube может стать большим риском, так как детский контент – один из самых востребованных на платформе и приносит компании миллионы долларов за счет рекламы, о чем пишет Wall Street Journal.

Одной из причин переноса детского контента на отдельный сервис может послужить критика по поводу плохого контроля за нежелательным контентом. Например, ярким случаем были видео с террактом в Крайстчерч, когда ультраправый террорист устроил расстрел в мечети и записывал это все на камеру. Представителям компании пришлось быстро среагировать и удалить большое количество видео с этим инцидентом, который успели увидеть большинство пользователей.

Также, иногда сбоит система рекомендаций и автоматическое воспроизведение. Жалобы состоят в том, что система рекомендаций не всегда работает корректно и случайно может выдать, вперемешку с детским контентом, неподходящий для несовершеннолетних.

Google, материнская компания YouTube, подверглась расследованиям со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC) из-за претензий и жалоб на контент YouTube. Также, корпорация обвиняется в незаконном накоплении данных о несовершеннолетних без согласия родителей благодаря популярности своего видеохостинга.

Ранее мы писали, что YouTube сократит число подписчиков.

Фото: Pixabay