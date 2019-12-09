Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн

6 декабря Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на 4 миллиона долларов за то, что компания ввела в заблуждение пользователей. Об этом сообщает АР.

Штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов (4,01 миллиона долларов) стал крупнейшим штрафом в Венгрии, который касается защиты прав потребителей.

По сообщению антимонопольного органа, Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как «бесплатно» и «любой может присоединиться», утверждая, что его услуги бесплатные.

Но хотя пользователи и не платят деньги, они все же расплачиваются с Facebook тем, что позволяют собирать и использовать их данные, такие как потребительские предпочтения, интересы и привычки. Данная информация помогает компании в дальнейшем продавать рекламу.

Власти заявили, что уведомления о бесплатном использовании Facebook «отвлекает внимание потребителей» от компенсации, которую они предоставляют компании – их данных.

Из-за подобных замечаний в США и Европе в апреле 2019 года Facebook скорректировал свои сообщения об условиях использования сети.

Ранее сообщалось, что вводящая в заблуждение информация о бесплатных сервисах была размещена в Facebook в период с января 2010 года и до начала 2019 года.

Напомним, недавно Facebook впервые пометил пост как «фейковый».

Фото: Pexels

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