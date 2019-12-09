ДиджиталНовости

Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн

от Telekritika
От Telekritika 291
Главная Диджитал Венгрия оштрафовала Facebook на $4 млн

Причиной стало то, что компания ввела в заблуждение пользователей.

6 декабря Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовало Facebook на 4 миллиона долларов за то, что компания ввела в заблуждение пользователей. Об этом сообщает АР.

Штраф в размере 1,2 миллиарда форинтов (4,01 миллиона долларов) стал крупнейшим штрафом в Венгрии, который касается защиты прав потребителей.

По сообщению антимонопольного органа, Facebook разместил на своей домашней странице и в справочном центре такие слоганы, как «бесплатно» и «любой может присоединиться», утверждая, что его услуги бесплатные.

Но хотя пользователи и не платят деньги, они все же расплачиваются с Facebook тем, что позволяют собирать и использовать их данные, такие как потребительские предпочтения, интересы и привычки. Данная информация помогает компании в дальнейшем продавать рекламу.

Власти заявили, что уведомления о бесплатном использовании Facebook «отвлекает внимание потребителей» от компенсации, которую они предоставляют компании –  их данных.

Из-за подобных замечаний в США и Европе в апреле 2019 года Facebook скорректировал свои сообщения об условиях использования сети.

Ранее сообщалось, что вводящая в заблуждение информация о бесплатных сервисах была размещена в Facebook в период с января 2010 года и до начала 2019 года.

Напомним, недавно Facebook впервые пометил пост как «фейковый».

Фото: Pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Media Development Foundation Ukraine запустила сайт о медиа

04.12.2019

Запрещенный «Яндекс» хочет купить права на показ еврокубков...

21.11.2019

Facebook презентовал новую систему оплаты

13.11.2019

На телеканале ICTV стартует второй сезон реалити-шоу «Богач-бедняк»

14.11.2019

«Интер» покажет премьеру сериала «По разным берегам»

02.12.2019

Юлия Синькевич оспорит решение НАГС в суде

25.11.2019

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации агентство Bloomberg

03.12.2019

«Властелин колец» продлили на второй сезон

19.11.2019

Обнародовано покрытие будущего государственного мультиплекса цифрового ТВ

09.12.2019

Кабмин объявил второй конкурс на должность главы Госкино

29.11.2019