Вчера произошел крупнейший сбой в Facebook и его приложениях

Вчера в Украине около 19 часов жители стали замечать, что не могут работать в социальной сети: писать посты, ставить лайки, шерить информацию, добавлять фотографии и даже входить в личные аккаунты. Все ломали голову над тем, что произошло, и делились своей трагедией в сообществах, отмечая города и неработающий функционал. Большинство не находило себе места, но некоторые украинцы даже радовались тому, что «пришел апокалипсис».

Сервис Downdetector, который следит за работой соцсетей, сообщил, что проблемы начались в среду вечером около 19:00 по московскому времени и продолжались вплоть до утра четверга.

Некоторые украинцы, и наша редакция в том числе, отмечают, что частично столкнулись с проблемами еще утром в среду.

«Мы в курсе того, что некоторые люди испытывают затруднения в пользовании приложениями компании Facebook, – говорится в заявлении Facebook. – Мы работаем над тем, чтобы разрешить эти проблемы как можно скорее».

Хотя главная страница соцсети Facebook была доступна, многие пользователи сообщали, что не могли ничего постить. Также не работали сервисы Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp и Oculus VR, которая специализируется на создании аппаратного и программного обеспечения для виртуальной реальности, приложение Workplace.

Компания пока не объяснила причину сбоя, однако пообещала устранить проблему и отметила, что это была не DDos-атака.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) March 13, 2019

Событие глубоко затронуло массы и, конечно же, породило мемы в Twitter, который продолжал стабильно работать. Хэштеги #FacebookDown и #InstagramDown быстро вышли в тренды, а сегодняшние мемы заставляют смеяться после вчерашнего унылого и печального вечера.

Instagram and Facebook are back up!



Will Smith: pic.twitter.com/QYPEWpFJGf — Complex (@Complex) March 14, 2019

Me laying in bed, waiting for instagram to work again #Instagramdown pic.twitter.com/mQXr7ha6KD — TyjjoDun (@tyjjo_dun) March 14, 2019

Фото: Twitter