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В Украине запустили Apple Business Chat, позволяющий общаться с брендами напрямую

от Telekritika
От Telekritika 294
Главная Диджитал В Украине запустили Apple Business Chat, позволяющий общаться с брендами напрямую

Первым проектом, подключившимся к Apple Business Chat, стал онлайн-банк monobank.

В Украине запустили новый инструмент для коммуникации – Apple Business Chat. Он позволяет компаниям общаться с клиентами напрямую через iMessage. Об этом сообщил ITC. Первым проектом, который подключился к Apple Business Chat, стал онлайн-банк monobank.

Внедрение произошло благодаря сотрудничеству Apple c технологической компанией Middleware, которая подключила Business Chat к своей облачной платформе Corezoid Process Engine и таким образом стала авторизованным партнером IT-гиганта в Украине.

С помощью Apple Business Chat можно получать мгновенные автоматические ответы от службы поддержки, общаться с оператором, планировать встречи и посещения, а также делать покупки с помощью Apple Pay.

Чтобы воспользоваться Apple Business Chat, необходимо нажать на иконку приложения Messages на официальном сайте Apple или в мобильном приложении для iOS. После этого откроется диалоговое окно в Messages для общения с представителем компании.

Напомним, Apple Business Chat анонсировали в 2017 году, но он до сих пор находится в бета-версии, поэтому требует дополнительного тестирования пользователей.

Ранее стало известно, что AppleTV будет показывать свои фильмы в кинотеатрах до релиза.

Фото: Dish

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