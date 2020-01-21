В Украине появилась бесплатная платформа для обучения цифровым навыкам

Министерство цифровой трансформации Украины запустило бесплатную образовательную платформу osvita.diia.gov.ua. В планах – обучить за три года 6 млн украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровым навыкам. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться по нашей программе можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке», – написал министр.

Платформа работает в тестовом режиме до 30 января.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации обучит украинцев цифровой грамотности в формате сериалов.

Фото: unsplash

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