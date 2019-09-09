В России Google и Facebook обвинили в попытке повлиять на выборы

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что регулятор зафиксировал распространение политической рекламы в Google, YouTube и Facebook. По словам представителей регулятора, это может расцениваться как вмешательство в суверенные дела России, сообщает ТАСС.

«Выявлены факты распространения политической рекламы на ресурсах Google и Facebook в период, когда это запрещено российским законодательством о выборах», – сообщил Вадим Ампелонский.

Пресс-секретарь Роскомнадзора добавил, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и препятствование проведению демократических выборов в стране, отметив, что подобное поведение со стороны иностранных компаний является недопустимым.

По сообщению ведомства, Google и Facebook были предупреждены о недопустимости распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в РФ. Роскомнадзор собирается передать факты нарушений компаний в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, добавил Вадим Ампелонский.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что правительство РФ отправило компании Google письмо с требованием не распространять в YouTube видео с массовых акций протеста, которые проходят в российских городах.

Фото: Unsplash