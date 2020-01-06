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В Киеве на фан-встрече московского блогера задержали активистов

от Telekritika
От Telekritika 2557
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Полиция задержала активистов «Відсічі»

6 января в Киеве полиция задержала двоих активистов, которые пришли на встречу российского блогера, экс-журналистки телеканала «Россия 1» Александры Митрошиной с подписчиками. Об этом сообщает «Відсіч»

По информации движения, Митрошина посещала полуостров в 2017 году. Активисты во время мероприятия задали ей вопрос «Чей Крым?».

В Киеве на фан-встрече московского блогера задержали активистов

Согласно сообщению «Відсічі», некоторые фанаты блогера угрожали им. Позже, по сообщению движения, активисты были избиты и задержаны полицией: «Со временем на место происшествия прибыла полиция, которая начала незаконно требовать от активистов покинуть помещение «для составления протокола»… В результате, задержали активистов Леонида Овчаренко и Александра Кальницкого, на обоих надели наручники… Во время задержания его (Леонида – ред) побили, досталось по голове».

Александра Митрошина, в свою очередь, так описывает события: «Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины, сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах и через полчаса подрались».  

Напомним, Александра Митрошина – российский Instagram-блогер миллионник, писательница, активистка и феминистка. Она также известна как основательница движения против домашнего насилия «Я не хотела умирать». Ранее Александра работала ведущей на радио и была журналистокой на «Россия 1».   

Фото: Александра Митрошина

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