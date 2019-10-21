У киберполиции новый руководитель

19 октября, согласно приказу главы Национальной полиции Украины, на должность начальника департамента киберполиции был назначен Александр Гринчак. Его первым заместителем стал Сергей Крапива. Об этом сообщили на официальном сайте Нацполиции.

«Киберполиция является очень важной частью криминального блока всей Нацполиции. Во время цифровизации всех сфер жизни умения специалистов подразделения киберполиции являются крайне необходимыми. Поэтому перед новым руководством стоит важная задача — сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его», – прокомментировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В свою очередь, Гринчак заявил, что уже создана концепция для совершенствования подразделения и что»основной критерий при формировании обновленного подразделения – это высокий уровень профессионализма сотрудников».

Напомним, до назначения на должность начальника департамента киберполиции, Олександр Гринчак возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Ранее «Телекритика» писала о том, что киберполиция закрыла ресурс, который использовался для создания ботоферм.

Фото: Национальная полиция

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!