Twitter запускает «скрытые ответы», чтобы закрыть токсичные дискуссии

Twitter объявил, что теперь у пользователей соцсети есть возможность лучше контролировать свои публикации – они смогут скрывать нежелательные комментарии и упоминания. Ранее компания тестировала эту функцию в Канаде, а сейчас внедряет ее в США и Японии. Об этом сообщили на официальном блоге сайта компании. 19 сентябряобъявил, что теперь у пользователей соцсети есть возможность лучше контролировать свои публикации – они смогут скрывать нежелательные комментарии и упоминания. Ранее компания тестировала эту функцию в Канаде, а сейчас внедряет ее в США и Японии. Об этомна официальном блоге сайта компании.

До этого пользователи могли управлять своими публикациями только при определенных условиях: выключая уведомления о ключевых словах или блокируя отдельные аккаунты. При этом управлять течением дискуссии, когда в нее вмешивались другие пользователи, было невозможно.

Теперь пользователь, создавший дискуссию, сможет выбирать, какие комментарии оставить, а какие скрыть к просмотру от всех пользователей.

Функция «скрыть ответ» становится доступна, когда пользователь кликает по кнопке на панели меню справа, она следует за стандартными функциями: «скрыть», «убрать звук» и «подписаться». После ее выбора ответ будет скрыт от других пользователей. Для того, чтобы отобразить скрытый ответ, необходимо перейдти по значку, отображающему все скрытые твиты.

Напомним, «Телекритика» недавно писала о том, что Twitter выступил против фейков.

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