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Twitter запускает «скрытые ответы», чтобы закрыть токсичные дискуссии

от Telekritika
От Telekritika 127
Главная Диджитал Twitter запускает «скрытые ответы», чтобы закрыть токсичные дискуссии

Компания Twitter расширила возможности для пользователей, добавив функцию, которая поможет «прятать» негативные отклики.

19 сентября Twitter объявил, что теперь у пользователей соцсети есть возможность лучше контролировать свои публикации – они смогут скрывать нежелательные комментарии и упоминания. Ранее компания тестировала эту функцию в Канаде, а сейчас внедряет ее в США и Японии. Об этом сообщили на официальном блоге сайта компании.
До этого пользователи могли управлять своими публикациями только при определенных условиях: выключая уведомления о ключевых словах или блокируя отдельные аккаунты. При этом управлять течением дискуссии, когда в нее вмешивались другие пользователи, было невозможно.
Теперь пользователь, создавший дискуссию, сможет выбирать, какие комментарии оставить, а какие скрыть к просмотру от всех пользователей.
Функция «скрыть ответ» становится доступна, когда пользователь кликает по кнопке на панели меню справа, она следует за стандартными функциями: «скрыть», «убрать звук» и «подписаться». После ее выбора ответ будет скрыт от других пользователей. Для того, чтобы отобразить скрытый ответ, необходимо перейдти по значку, отображающему все скрытые твиты.
Напомним, «Телекритика» недавно писала о том, что Twitter выступил против фейков.
Фото: Unsplash
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