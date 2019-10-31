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Twitter запретит политическую рекламу

от Telekritika
От Telekritika 457
Главная Диджитал Twitter запретит политическую рекламу

Решение Twitter противоположно недавней политике Facebook, которая разрешила рекламировать даже политическую дезинформацию.

30 октября CEO Тwitter Джек Дорси объявил, что социальная cеть запретит политическую рекламу с 22 ноября. Об этом сообщило издание The Drum.

«Политическое сообщение получает охват, когда люди подписаны на аккаунт или ретвитят его, – написал Дорси в Twitter. – Оплата за охват нивелирует это решение, продвигая оптимизированные и таргетированные сообщения. Мы считаем, что на это решение не должны влиять деньги».  

Доход от рекламы Twitter в 2018 году составил $1,3 млрд, а eMarketer прогнозировал, что эта цифра достигнет $2,06 млрд, прежде чем Дорси сделал заявление. Компания также не ожидает значительного увеличения выручки.

«Вполне вероятно, что политическая реклама не является важной частью основного бизнеса Twitter. И, учитывая характер платформы, люди, издатели и политики по-прежнему будут использовать Twitter для обсуждения политики, а это означает, что он не решит проблему дезинформации полностью» – отметила старший аналитик eMarketer Жасмин Энберг

Дорси признал, что запрет политической рекламы может быть выгоден действующим должностным лицам, но отметил, что «мы стали свидетелями того, как многие социальные движения достигли массового масштаба без какой-либо политической рекламы. Я верю, что это будет развиваться».

Полную политику Twitter представит 15 ноября. 

К слову, позиция Twitter по отношению к политической рекламе появилась после того, как Facebook начал активно дискутировать на тему свободы слова и разрешил запускать политическую рекламу в соцсети, даже если она содержит дезинформацию.

После этого заявления сотрудники Facebook написали письмо Цукербергу, в котором говорится, что его политика представляет угрозу для компании.

Фото: Unsplash

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