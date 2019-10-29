Cотрудники Facebook написали письмо Цукербергу о политической рекламе

Сотни сотрудников Facebook 28 октября написали письмо CEO Facebook Марку Цукербергу и другим лидерам соцсети, осуждая решение компании разрешить политикам публиковать любые заявления в рекламе, включая ложные. Об этом пишет The New York Times.

В письме сотрудники просят придерживаться тех же рекламных стандартов для политической рекламы, что и для любой другой.

«Мы обращаемся к вам, руководителям этой компании, потому что мы обеспокоены возможной отменой больших успехов, которые достигнутые группами наших разработчиков за последние два года. Мы работаем здесь, потому что нам небезразлично, потому что мы знаем, что даже самый маленький наш выбор влияет на сообщества в поразительном масштабе», — говорится в письме.

«Дезинформация затрагивает всех нас. Наша текущая политика по проверке политических постов является угрозой тому, за что выступает Facebook. Мы решительно возражаем против этой политики в ее нынешнем виде. Она не защищает голоса и позволяет политикам использовать нашу платформу, ориентируясь на людей, которые считают, что контент, публикуемый политическими деятелями, заслуживает доверия», – заявили подписанты обращения.

Также в обращении пишут о возможных негативных последствиях данной рекламы, таких как повышение недоверия к платформе и предложения к усовершенствованию политики Facebook.

Фото: Unsplash

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