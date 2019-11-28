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Twitter приостановил удаление неактивных аккаунтов

от Telekritika
От Telekritika 432
Главная Диджитал Twitter приостановил удаление неактивных аккаунтов

Пользователи обнаружили ряд проблем в данном решении.

Пользователи Twitter не поддержали инициативу удаления аккаунтов, так как из-за этого они утратят доступ к  учетным записям людей, которые ушли из жизни. Об этом сообщает The Verge.

Компания извинилась за путаницу в своем плане по удалению учетных записей и написала об этом на странице поддержки в соцсети. Также Twitter cообщил более подробную информацию о своем плане удаления неактивных учетных записей. Изначально удаление должно было происходить в странах ЕС. Однако компания признала, что не сможет удалять неактивные аккаунты, пока не найдет способ сохранить аккаунты умерших людей. 

«Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не создадим новый способ меморизации аккаунтов», — заявили в компании.

До этого в электронных письмах Twitter предупредил о том, что любая учетная запись, которая неактивна более шести месяцев, может быть удалена, если пользователи не войдут в систему до 11 декабря. Теперь, предположительно, этот срок будет сдвинут.

Компания Facebook в свою очередь предлагает способ сохранения учетных записей после их смерти владельцев. Twitter ранее не предлагал такую ​​функцию, но вчера представитель компании сказал The Verge, что «команда думает о том, как это сделать». 

Теперь компания обещает, что она не начнет удалять учетные записи и освобождать имена пользователей, пока не найдет решение возникшей проблемы.

Фото: Tech Crunch

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