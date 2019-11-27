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Twitter удалит неактивные учетные записи в декабре

от Telekritika
От Telekritika 493
Главная Диджитал Twitter удалит неактивные учетные записи в декабре

Это касается тех, кто не заходил в соцсеть более полугода.

Twitter рассылает электронные письма владельцам неактивных учетных записей с предупреждением: необходимо войти в систему до 11 декабря или учетная запись будет удалена, а имя пользователя снова будет доступно для других. Об этом сообщает The Verge.

Данное правило касается всех аккаунтов, на которые не заходили более шести месяцев. «Мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы предоставлять более точную и достоверную информацию, которой люди могут доверять через Twitter», — сказал представитель соцсети изданию.

Twitter еще не сообщил точную дату, когда имена неактивных аккаунтов будут доступны для использования новыми пользователями. По словам пресс-секретаря, процесс удаления учетной записи «будет происходить в течение многих месяцев, а не только в течение одного дня». 

Фото: Cnet

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