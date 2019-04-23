▶🎂Топ самых старых роликов в истории YouTube

Самое старое видео, загруженное 23 апреля 2005 года одним из сооснователей YouTube Джаведом Каримом, длится лишь 18 секунд. Его снял Яков Лапицкий в зоопарке Сан-Диего. На тот момент YouTube не был единственной площадкой для обмена видео, но с 2006 года, когда корпорация Google приобрела его за $1,65 млрд, он стал главным ресурсом для онлайн-контента с 1,8 млрд зарегистрированных пользователей, без учета неавторизованных посетителей, ежемесячно, по данным The Verge. Напомним, что после покупки YouTube корпорацией Google Джавед Карим получил 137 443 акции на общую сумму около $64 млн. Затем Карим основал венчурную компанию Youniversity Ventures, которая инвестировала в такие компании, как Airbnb.

С момента публикации ролика его посмотрело более 166 млн человек.

YouTube коренным образом изменил способ просмотра, создания, трансляции и распространения медиафайлов. Появилась новая отрасль, в которой ведущие места занимают блогеры, зарабатывающие огромные суммы за счет монетизации контента.

«Телекритика» решила не ограничиваться самым давним видео и сделала подборку самых старых видео на YouTube. Некоторые видео добавлялись и удалялись, хронология менялась, но интереснее, как начинал свой путь UGC (User-generated content) и к чему он пришел сегодня.

13 июня 2005

Stadion Bayen München – видео, демонстрирующее внутреннюю часть the Olympiastadion в Мюнхене, Германия. Стадион был построен для летних Олимпийских игр 1972 года. Видео было загружено Dominoes где-то через полтора месяца после запуска YouTube.

24 мая 2005

First Back Flip on Youtube! – самое старое видео, в котором парень делает заднее сальто с крыши дома. Согласно описанию, COBALTGRUV записал видео, чтобы показать семье, которая жила далеко, на что он способен.

22 мая 2005

Pajamas and Nick Drake – вероятно, самое старое видео о кошках в интернете и, безусловно, самое старое видео о кошках на YouTube.

2 мая 2005

Vernal Lullaby – похоже, самое старое фанатское музыкальное видео на YouTube. В клипе звучит песня This Lullaby американской рок-группы Queens of the Stone Age.

1 мая 2005

Cybergoon Squad – первое анимационное видео на YouTube и, согласно нескольким комментариям, первое «странное видео с YouTube». Героиня видео – роботизированная 3D-женщина, странно идущая между двумя роботами. Заметьте, видео отличается достаточно хорошим качеством.

30 апреля 2005

Carrie rides a truck – темное, размытое видео без звука. Видео загружено спустя неделю после создания канала Jones4Carrie.

28 апреля 2005

Premature Baldness – скорее всего, это первое видео на YouTube, в котором есть элементы редактирования – различные переходы.

24 апреля 2005

Tribute – 5-секундное видео, загруженное на второй день работы YouTube, которое, возможно, стало, как говорится в одном из комментариев к видео, родоначальником вайнов.

23 апреля 2005

My Snowboarding Skillz – официально самое первое fail-видео. Такой тип видео является самым распространенным и просматриваемым на YouTube.

Ну а самое первое видео YouTube вы уже видели в начале статьи.

Напомним, СМИ заявляют о кончине YouTube Originals.