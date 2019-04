▶🎂Топ самых старых роликов в истории YouTube

14 лет назад, в апреле 2005 года, на YouTube загрузили первый видеоролик Me at the zoo, положивший начало эпохе пользовательского контента. «Телекритика» нашла его первых братьев и предлагает просмотреть самые древние YouTube-записи, которые появились в течение пары месяцев с момента запуска видеохостинга.