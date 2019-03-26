🖥 СМИ заявляют о кончине YouTube Originals
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🖥 СМИ заявляют о кончине YouTube Originals

от Telekritika
От Telekritika 66
Главная ТВБизнес 🖥 СМИ заявляют о кончине YouTube Originals

YouTube засыпает, просыпается Apple? Близкие к YouTube источники заявляют, что компания прекратит выпуск сериалов собственного производства.

Кажется, в ближайшие дни даже в ядерном бункере не скрыться от новостей о стриминговых сервисах: новых, старых и стремительно умирающих. Пока Netflix анонсирует одну новинку за другой, Apple представила собственный Apple TV+, заручившись благословением Стивена Спилберга, а YouTube, кажется, не выдерживает конкуренции и вот-вот закроет производство оригинальных шоу под маркой YouTube Originals. Об этом рассказывает Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники.

«Принадлежащая Google компания перестала принимать на питчинг сценарии высокобюджетных шоу, сообщают люди, попросившие не называть их по имени, поскольку решение YouTube еще официально не объявлено. Под нож попали такие шоу, как научно-фантастический сериал “Происхождение” и комедия Overthinking with Kat & June, чьи продюсеры будут искать новую площадку для этих проектов», – сообщается в материале.

Однако представитель YouTube в комментарии Reuters опроверг данные из публикации Bloomberg и слухи о скором уходе Сюзанны Дэниелс с поста главы отдела производства оригинальных шоу.

Если источники Bloomberg все же правы, остается неизвестной судьба продленных шоу YouTube Premium, включая подростковый фантастический сериал «Импульс», о котором мы писали год назад, и который в 2019 году должен был явить миру 2 сезон.

Напомним, что накануне Apple представила промо своих первых оригинальных сериалов.

Фото: © Left Bank Pictures- Photos by Coco Van Oppens

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