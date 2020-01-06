TED talks: 10 классных выступлений для медиаменеджеров

Спикеры TED знают обо всем на свете: как защитить свои данные в интернете, как бороться с фейками, как организм реагирует на то или иное медиа и что будет, если запереть в одной комнете 25 республиканцев, 25 демократов и парочку журналистов. О биотехнологиях, применяемых в медиа, о децентрализованном интернете, о том, как сделать соцсети безопасными, узнайте из умных и вдохновляющих выступлений мировых экспертов.

How deepfakes undermine truth and threaten democracy/Как фейки подрывают правду и угрожают демократии

Использование технологии DeepFake для манипулирования видео- и аудиоконтентом в злонамеренных целях — будь то разжигание насилия или клевета на политиков и журналистов — становится реальной угрозой. По мере того, как данный инструментарий становится все более доступным, возникает вопрос: каким образом мы будем определять правду? В своем ярком выступлении доктор права Даниэль Цитрон рассказывает, как фейки усиливают наше недоверие к любого рода информации, и предлагает варианты защиты от них.

How I’m using biological data to tell better stories — and spark social change/Как я использую биологические данные, чтобы рассказывать интересные истории и стимулировать социальные изменения

Какие истории побуждают нас действовать? Чтобы ответить на этот вопрос, креативный технолог Хайди Буасверт решила протестировать, как именно наш мозг и наше тело реагируют на различные медиа. В своем выступлении она рассказывает, как использует полученные данные, чтобы определить конкретные компоненты повествования, вызывающие эмпатию и чувство справедливости и провоцирующие в итоге широкомасштабные социальные изменения.

What obligation do social media platforms have to the greater good?/Какое обязательство сделает социальные медиа благонадежными?

Социальные сети стали нашим новым домом. Можем ли мы его улучшить? Соучредитель Upworthy и автор книги «The Filter Bubble» Эли Паризер, принимая во внимание некоторые дизайнерские решения и идеи социологов, показывает, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся в соцсетях, не так уж новы. Он рассказывает, как, следуя модели процветающих городов, мы можем создать надежные интернет-сообщества.

How we’re helping local reporters turn important stories into national news/Как мы помогаем журналистам превращать локальные истории в новости национального масштаба

Локальные репортеры часто располагают интересными сюжетами, но их работа часто остается незамеченной национальными и международными новостными агентствами. Журналист Гангадхар Патил работает над тем, чтобы изменить такое положение дел. Во время своего выступления он поделился опытом налаживания коммуникации между индийскими репортерами и крупными новостными агентствами по всему миру, тем самым помогая освещать истории, которые могли бы оставаться неизвестными миру.

A free world needs satire/Свободному миру нужна сатира

Мы нуждаемся в юморе, как и в воздухе. В этом уверен карикатурист Патрик Шаппетт. В своем выступлении Шаппетт приводит серьезное, но часто смешное, обоснование необходимости сатиры. «Мультфильмы на политические темы способны бросить вызов лишь тогда, когда есть свобода», — говорит он.

What happened when we paired up thousands of strangers to talk politics/Что случилось, когда мы объединили тысячи незнакомцев, чтобы поговорить о политике

Весной 2019 года более 17 000 европейцев из 33 стран согласились принять участие в политических дебатах с совершенно незнакомыми им людьми. Все они стали частью «Europe Talks», проекта, который организовывает беседы один на один между оппонентами, коими являются обычные люди (что-то вроде Tinder, но на тему политики). Редактор издания Zeit Online Йохен Вегнер рассказывает о том, как проходили эти беседы и демонстрирует, как личные дискуссии могут заставить собеседников переосмыслить свои взгляды.

How to lead a conversation between people who disagree/Как вести разговор с людьми, которые с вами в корне не согласны

Репортер Ева Перлман предлагает метод «диалогической журналистики» для решения подобного рода проблемы. Чтобы проверить его действенность на практике, она продемонстрировала, как журналистам удалось промодерировать дебаты между 25 либералами из Калифорнии и 25 консерваторами из Алабамы. «Реальная связь между различиями: это залог, в котором остро нуждается наша демократия», — уверена Перлман.

The case for a decentralized internet/Необходимость в децентрализованном интернете

Кто контролирует интернет? Веб-разработчик Тамас Кочис заявляет, что делают это большие корпорации и правительства. А это, в свою очередь, угрожает конфиденциальности личных данных и делает доступ к ним абсолютно свободным. В своем выступлении Тамас рассказывает, как можно избежать различного рода угроз в интернете и делится планом по созданию альтернативной децентрализованной сети, которая способна «вернуть власть» обычным пользователям.

The press trampled on my privacy. Here’s how I took back my story/Пресса попрала мою личную жизнь. Вот как я забрал свою историю

СМИ могут помочь выстроить репутацию, а могут ее разрушить. Довольно часто в погоне за сенсацией журналисты исподволь разрушают чью-то частную жизнь… Подобное пережила ученая, изобретательница технологии интерактивной печати Кейт Стоун. После того, как она стала жертвой несчастного случая, желтая пресса буквально не оставляла ее в покое, из-за вскрывшегося факта о ее прошлом. Но Стоун удалось защитить право на неприкосновенность личной жизни и заставить СМИ публично извиниться. Как она это сделала — узнайте из ее выступления.

Простой гений хорошей графики/The simple genius of a good graphic

Дизайнер Томми Макколл обожает графику и графики, а еще больше – инфографику. В своем выступлении он прослеживает многовековую эволюцию диаграмм и показывает, каким образом сложные данные могут быть преобразованы в красивые формы. «Графика, которая помогает нам быстрее мыслить или видеть ценность книги благодаря одной лишь странице, является ключом к новым открытиям», — говорит Макколл.

Фото: TEDGlobal

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