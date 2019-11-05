TED Talks: 8 вдохновляющих выступлений для диджитал-маркетологов

Порой мы просто утопаем в море информации – новости, аналитические статьи, видеоинтервью, нонфикшн-литература, – за всем не угнаться и не уследить. Так почему бы не найти простой путь к получению нужной, важной и просто интересной информации в кратком и доступном формате, таком как спичи TED? Мы собрали восемь видео, которые будут полезны диджитал-маркетологам и не только…

How Influencers Have Transformed Modern Marketing/Как инфлюенсеры изменили современный маркетинг

Рэйчел Дэвид — популярная YouTube-блогер, предприниматель и генеральный директор маркетингового агентства Hashtag Communications. Ее компания специализируется на том, что сводит гору с горой – лидеров мнений с брендами. Благодаря ее маркетинговым стратегиям, многие марки смогли понять, кто их целевая аудитория и как к ней достучатся. Своим опытом Рэйчел поделилась во время выступления на конференции TED.

Lessons from a Life in Digital Marketing/Уроки диджитал-маркетинговой жизни

Если вы умеете продавать, вы непременно начнете собственное дело. В этом уверен диджитал-маркетолог и предприниматель Сиддхарт Лал. В своем выступлении он рассказывает о проблемах, с которыми ему довелось столкнуться, работая в небольшом австралийском городе на позиции менеджера по продажам, и как он их решил при помощи входящего маркетинга. Позже знания в области интернет-маркетинга и навыки SEO позволили ему заняться своим бизнесом, и сегодня валовые продажи его компании составляют $15 млн.

What the Ancient Greeks can teach us about digital marketing/Что древние греки могут рассказать нам о цифровом маркетинге

Джеймс Демпстер — сооснователь агентств Cobb Healthcare и Cobb Digital. В своей работе Джеймс применяет знания из, казалось бы, «неподходящих» сфер, таких как философия, мифология, археология. Зачем он это делает? И что в итоге у него выходит? Узнаете из спича.

What makes something go viral?/Как сделать нечто вирусным?

Дао Нгуен из медиа-компании BuzzFeed делится опытом касательно того, как создавать вирусный контент. Сделать это не так уж и сложно: достаточно привести в офис трех козлят или запустить сырный фонтан. Подумаешь! Всего-то… Но главное – объединить зрителей в одно сплоченное сообщество.

How Social Media is changing the face of Marketing/Как социальные медиа меняют облик маркетинга

Социальные медиа называют одной из самых динамично развивающихся отраслей в мире. Они изменили то, как мы продаем наши продукты, как мы находим наших клиентов и как мы с ними разговариваем. О том, как бизнесы могут использовать социальные медиа в качестве инновационного инструмента, рассказывает маркетинг-стратег Тереза Хит-Вэринг.

Experiential marketing is the future of advertising/Маркетинг впечатлений — будущее рекламы

Чтобы привлечь внимание широкой аудитории из социальных сетей, нужно обладать уникальным, живым и интерактивным опытом. Такого мнения придерживается Лэйн Браунштейн, креативный директор и сооснователь experiential design agency Fake Love. В своем спиче он рассказывает, при помощи каких инструментов ему удается привлекать внимание непостоянной аудитории к мировым брендам.

How Amazon, Apple, Facebook and Google manipulate our emotions/Как Amazon, Apple, Facebook и Google управляют нашими эмоциями

Совокупная рыночная капитализация Amazon, Apple, Facebook и Google эквивалентна ВВП Индии. Как этим четырем компаниям удалось настолько глубоко проникнуть в нашу жизнь? Профессор из Школы бизнеса Штерна при Нью-Йоркском университете Скотт Галлоуэй делится своими взглядами и впечатляющей статистикой об их доминировании и мотивации – и о том, что происходит, когда общество ценит акционерную стоимость больше всего на свете.

Making sense of marketing in the digital age/Осмысление маркетинга в эпоху диджитализации

Майк Оссвальд, вице-президент по инновациям Hanson, решил копнуть вглубь истории и проследить, как изменялись маркетинговые подходы, начиная с 1865 года и вплоть до наших дней. Эти данные помогут маркетологам детальнее проанализировать поведенческую модель целевой аудитории, чтобы понять ее как можно лучше.

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