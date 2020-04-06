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Стриминговые войны: Disney+ обогнал Netflix по количеству загрузок в США

от Telekritika
От Telekritika 246
Главная Диджитал Стриминговые войны: Disney+ обогнал Netflix по количеству загрузок в США

Но на глобальном рынке пальму первенства продолжает удерживать Netflix.

Количество загрузок и поисковых запросов на стриминговом сервисе Disney+ резко возрасла среди американских пользователей. По итогам 2019 года, Disney+ обошел Netflix, но это касается только данных по аудитории из США, передает techcrunch.com.

Согласно аналитике компаний Apptopia и Braze, в США Disney + лидирует с 14,1 млн загрузок против 11,9 млн загрузок на Netflix и 8,1 млн загрузок Hulu. Однако, что касается данных по загрузкам среди мировой аудитории, то на первом месте все же находится Netflix — 59,1 млн загрузок, YouTube (39,4 млн) на втором месте и Amazon Prime на третьем — 27,1 млн. Disney+ занял седьмое место в списке с 17,5 млн загрузок.

Что касается европейской аудитории, то она тоже предпочитает Netflix (14,4 млн загрузок), затем следует Amazon Prime Video (6,6 млн), а YouTube — третий (5,8 млн).

Аналитики отмечают, что из-за пандемии COVID-19 количество сеансов на всех стриминговых платформах увеличилось на 30,7%.

Напомним: ранее стало известно, что гендиректор Disney Боб Чапек отказался от 50% зарплаты.

Фото: Unsplash

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