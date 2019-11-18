Стоимость рекламного поста в Instagram за последний год выросла на 44% – исследование

Онлайн маркетплейс IZEA опубликовал анализ цен на рекламу у инфлюенсеров. Компания охватила средние цены спонсируемых постов в блогах Instagram, Facebook, Twitter и YouTube, начиная с 2006 года. Данные состоят из договорных ставок между маркетологами и создателями, начиная от микроинфлюенсеров и заканчивая знаменитостями.

Статистика показала, что средняя стоимость одного рекламного поста начала резко расти с 2014 года. Что касается цены за пост в Instagram, то она выросла на 44% только с 2018 по 2019 год.

Спонсируемая публикация в блоге за последние 13 лет увеличилась в 195 раз: с 7,39$ в 2006 году до 1442,27$ в 2019 году.

Также с 2014 по 2019 год цена на размещение рекламного поста увеличилась на всех платформах:

поста в Facebook в 49,4 раза с $8 до $395;

видео на YouTube в 16 раз с $420 до $6 700;

поста в Twitter в 14,6 раза с $29 до $422;

фото в Instagram в 12,3 раза с $134 до $1 643;

поста в блоге в 3,54 раза с $407 до $1 442.

«Несмотря на резкое повышение цен до этого момента, инфлюенсеры могут производить контент экономически выгоднее, чем агентства, и обеспечивать дополнительную выгоду для своих подписчиков», – комментирует Тед Мерфи, основатель и CEO IZEA.

Также Мерфи уверен, что в следующем году реклама будет дорожать: «Почасовая плата за концепцию съемки, найм модели и фотографа, ретуширование изображения, а также поиск локации – намного дороже в мире традиционных агентств. Средняя цена за спонсируемый контент имеет потенциал для роста, и мы считаем, что в 2020 году она снова будет расти».

Напомним, Instagram начал убирать лайки по всему миру. Данная функция обеспокоила инфлюенсеров и блогеров, так как из-за этого количество отметок «нравится» снизилось от 3% до 15%.

Фото: IZEA, Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!